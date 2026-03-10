Silvestre Dangond conquista Estados Unidos con tres sold outs y un récord histórico en Miami

El arranque de la gira “El Último Baile Tour” de Silvestre Dangond en Estados Unidos se convirtió en uno de los eventos musicales más comentados del momento, consolidando al artista colombiano como una de las figuras más influyentes del vallenato a nivel global. Los primeros tres conciertos —Atlanta, Orlando y Miami— registraron sold out,

Desde su presentación en Atlanta, el cantante logró desatar una euforia colectiva con un repertorio repleto de éxitos.

Posteriormente, en Orlando, la respuesta del público volvió a ser abrumadora: Silvestre llenó por completo el Kia Center, uno de los recintos más importantes de Florida y un escenario clave para artistas de gran trayectoria.

Sin embargo, el punto más alto de este inicio de gira llegó en Miami, ciudad que Silvestre considera su segunda casa. Allí protagonizó una noche histórica en el Kaseya Center, donde no solo logró otro sold out, sino que rompió su propio récord de ventas en una arena de Estados Unidos, convirtiendo este concierto en el más exitoso de toda su carrera en territorio norteamericano.

La noche en Miami estuvo marcada por momentos memorables, entre ellos la participación de Natalia Jiménez, Manuel Turizo y Fonseca, tres invitados de lujo que se unieron al artista en interpretaciones que enloquecieron al público y circularon rápidamente por redes sociales. Estas colaboraciones, ampliamente reseñadas por los medios, reforzaron el impacto mediático del concierto y aumentaron el alcance digital del evento.

Durante la presentación también hubo espacio para la cercanía y la intimidad, cuando Silvestre se trasladó a otra parte del recinto para interpretar un set acústico que generó uno de los momentos más emotivos de la noche, fortaleciendo aún más la conexión con sus seguidores.

Tras este inicio contundente, el artista continuará su recorrido con fechas en Chicago, Newark y Dallas, donde la expectativa sigue creciendo tanto en taquilla como en búsquedas digitales relacionadas con su gira. Con este arranque imparable, Silvestre Dangond confirma que el vallenato sigue expandiendo sus fronteras y que su figura continúa en ascenso dentro del panorama musical internacional.