ESE UNA mejora ocupación y servicios en Barranquilla pese a retos financieros

Fachada de una de las sedes de la ESE Universitaria. / Cortesía Gobernación

La Superintendencia Nacional de Salud reportó avances significativos en la ESE UNA durante los primeros meses de 2026. Según el organismo de control, la institución ha experimentado una reactivación progresiva de sus servicios, destacándose un aumento en la ocupación hospitalaria, que pasó del 33 % en el segundo semestre de 2025 al 81 %, gracias al fortalecimiento de las relaciones con las EPS.

En el componente asistencial, la ESE UNA comenzó a realizar procedimientos de alta complejidad que antes no se practicaban, como una colecistectomía por videolaparoscopia en noviembre de 2025 y una transfusión intrauterina fetal en enero de 2026. Además, se reabrieron 28 camas de hospitalización para adultos, se habilitaron 10 camas pediátricas en el Centro de Atención Complementaria Regional de Soledad y se puso en funcionamiento el servicio de fisioterapia en el Centro de Atención Complementaria Especializada de Alta Complejidad.

Sindicato reconoce avances, pero alerta sobre recaudo de recursos

Napoleon Mugno, presidente de ANTHOC, reconoció los progresos en la ESE UNA pero advirtió sobre desafíos en el recaudo de facturación.

“Se ha evidenciado una mejora en la ocupación de la parte intrahospitalaria de la institución. También se aperturaron servicios como el de cardiología y fisioterapia. La semana pasada tuvimos un récord en la ocupación del 84% en general”, señaló Mugno.

El sindicato destacó que la interventora ha cumplido con los pagos corrientes, incluyendo la cancelación del mes de enero a los contratistas, mientras avanza el proceso de recaudo de facturación para cubrir el pago correspondiente a febrero.

Interventora resalta fortalecimiento de la prestación

Maryury Díaz Céspedes, agente interventora, afirmó en diálogo con Caracol Radio que “se ha fortalecido la prestación del servicio y se han abierto nuevos servicios y camas que estaban desocupadas, aumentando la ocupación de la ESE UNA”. Díaz Céspedes añadió que se han implementado estrategias de acercamiento con aseguradores y trabajadores para recuperar la confianza de la comunidad.

Sobre el estado financiero, la interventora señaló que la institución afronta retos importantes. “Estamos optimizando los costos y gestionando recursos a través de proyectos de inversión con el gobierno departamental y el Ministerio de Salud, con el fin de fortalecer financieramente la institución”, concluyó.