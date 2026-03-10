Más de 2.000 estudiantes inician clases en la Fábrica de Cultura de Barranquilla

La Fábrica de Cultura vuelve a activarse con la llegada de más de 2.000 estudiantes, entre nuevos y antiguos, que inician su ciclo académico en la Escuela Distrital de Arte y Tradiciones Populares (EDA). Con este inicio de actividades, la administración del alcalde Alejandro Char reafirma su compromiso con la formación artística y cultural en la ciudad.

Los estudiantes, provenientes de las diferentes localidades de Barranquilla, así como de municipios del Atlántico y de otros territorios de la región Caribe, comienzan su proceso formativo tras culminar con éxito las audiciones de ingreso.

El Sistema de Formación Artístico y Cultural recibe a los nuevos aspirantes, quienes iniciarán clases acompañados por maestros con amplia trayectoria y un proceso pedagógico consolidado que orienta cada disciplina con rigor técnico y sensibilidad artística.

Con el inicio oficial de clases, los estudiantes comienzan una etapa de formación en la EDA que les permite transformar su vocación en un proyecto de vida, a través de un sistema de aprendizaje que busca generar oportunidades reales de crecimiento profesional en el sector cultural y creativo.

Son 12 programas técnicos laborales

La EDA ofrece 12 programas técnicos laborales en áreas como danza, música, pintura, artes escénicas, producción audiovisual, Carnaval y oficios artesanales. Esta oferta académica integra las tradiciones culturales del Caribe con las dinámicas contemporáneas de las industrias creativas.

Todo el proceso formativo se desarrolla en la Fábrica de Cultura, un complejo dotado con infraestructura tecnológica que incluye estudios de grabación, salas de captura de movimiento para animación y videojuegos, y espacios especializados para la creación audiovisual y artística.

A través del Sistema de Formación Artístico y Cultural, el Distrito garantiza formación gratuita y de calidad, ampliando el acceso a la educación artística para jóvenes y adultos. Esta estrategia busca consolidar a Barranquilla como un semillero de creadores que proyectan su talento desde el Caribe hacia Colombia y el mundo.

Con el inicio de este nuevo ciclo académico, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, reafirma su apuesta por el talento creativo de la ciudad, promoviendo el acceso a la cultura, fortaleciendo el patrimonio vivo y generando oportunidades para artistas y creadores locales.