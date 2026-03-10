Fiscalía retiró solicitud de medida de aseguramiento contra Juliana Guerrero

Justicia

La Fiscalía General de la Nación retiró la solicitud de medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra Juliana Guerrero, tras considerar que no se cumplían los parámetros que exige la ley, para la restricción de la libertad, esto en medio de la investigación por presunta corrupción en la expedición de títulos falsos.

Así lo comunicó la delegada de la Fiscalía ante la juez 79 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

La delegada de la Fiscalía aseguró que desistió de la solicitud tras evaluar que no se cumplían los requisitos que exige la ley para dicha petición.

Vea el momento en el que la fiscal confirma que desistió de la solicitud de medida de aseguramiento contra Guerrero

Se aplazó la audiencia de imputación de cargos

Por segunda vez en menos de un mes Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia de imputación de cargos que haría la Fiscalía General de la Nación en su contra, por la presunta falsificación de títulos universitarios con la Fundación Santa Fe.

La juez además leyó la solicitud que Guerrero envió minutos antes de la hora en la que se había programado la audiencia.

Guerrero aseguró que esta era la última solicitud de aplazamiento que haría de la audiencia de imputación de cargos que radicó la Fiscalía.

También dijo que no había podido contactar a un abogado de confianza que asuma su defensa en medio del proceso penal que se iniciará en su contra.

Guerrero recordó que tiene derecho constitucional a ejercer su defensa y, por ello, pidió el aplazamiento de la audiencia.

Así fue la solicitud de Juliana Guerrero

Investigación de la Fiscalía

El pasado 9 de febrero, la Fiscalía anunció sobre la radicación de las dos solicitudes contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario genera de la Universidad San José.

“La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de imputación de cargos en contra de Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, con ocasión de la expedición de los títulos de contadora pública y el de tecnóloga en gestión contable que acreditó Juliana Guerrero para posicionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Equidad, documentos que fueron publicados en el SIGED para el mes de agosto del año 2025 y expedidos el 1 de julio, sin el lleno de requisitos legales”, afirmó la fiscal.

También aseguró que, en medio de la investigación, Guerrero “no asistió a sus clases y tampoco presentó las pruebas Saber, por lo menos hasta ahora, acreditado en la investigación”.