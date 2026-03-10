Comunidad Internacional expresa preocupación por ataques a indígenas en Aracataca

Por medio de sus embajadas, los gobiernos de Reino Unido, Irlanda y Canadá, alertaron sobre las afectaciones que viven las comunidades indígenas que quedan en medio del fuego cruzado de grupos armados ilegales. (Foto: Cortesía Ejército Nacional / Caracol Radio )

El representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia hizo un llamado a los grupos armados no estatales que se enfrentan en la región de Aracataca, en Magdalena, que respeten de manera irrestricta los Derecho Humanos de comunidades indígenas que quedan afectadas en el fuego cruzado.

Luego de este llamado, las embajadas de Reino Unido, Canadá e Irlanda se sumaron expresando su preocupación por la seguridad de estas comunidades.

¿Qué dicen las Embajadas?

La Embajada británica señaló en sus redes sociales que les “preocupa la grave situación en Aracataca por los enfrentamientos entre grupos armados y el enorme impacto que tienen sobre el Pueblo Indígena Arhuaco”.

Si bien destacan “la acción de la fuerza pública en la zona”, se reitera “el llamado a los grupos a respetar la población civil”.

Por su parte, la Embajada canadiense calificó como “urgente garantizar y proteger plenamente los derechos del Pueblo Arhuaco. Reiteramos la importancia de salvaguardar la libertad, la integridad y la dignidad humana en todo momento”.

y la Embajada irlandesa concentró su llamado “urgente a los grupos armados a respetar el DIH y a las autoridades a atender y proteger los derechos humanos de las comunidades”.

La lupa de Naciones Unidas

“Damos seguimiento a la situación y expresamos profunda preocupación por los graves abusos de derechos humanos e infracciones del DIH (derecho internacional humanitario) registradas ayer, incluyendo, al parecer, una persona civil muerta, mujeres civiles desaparecidas, personas civiles heridas, entre ellas un niño”, expresó ese organismo en X.

“Desde el 6 de marzo estas comunidades están sufriendo vulneraciones de sus derechos por los enfrentamientos entre dos grupos armados no estatales”, recalcó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

Como parte de este seguimiento se hizo un llamado “a las autoridades a continuar trabajando de manera articulada y a redoblar acciones para garantizarla la protección de la vida y de los derechos humanos” de los afectados.

¿Qué está pasando en Aracataca?

Desde el viernes 6 de marzo, los indígenas arhuaco de la sierra nevada de Santa Marta, en el norte del país, son víctimas de enfrentamientos entre grupos armados, que ya deja tres indígenas muertos, varios heridos y mujeres desaparecidas.

Esto ocurre en una zona rural del municipio de Aracataca y los afectados son indígenas arhuaco de las comunidades de serankwa, sabana gobierno, dwinawimmaku y gunmaku.

En la región donde ocurren los enfrentamientos operan, principalmente, dos grupos de origen paramilitar: el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), el grupo que tiene mayor control territorial en la zona.