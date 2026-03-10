Misión humanitaria evacúa a nueve indígenas heridos en la Sierra Nevada de Santa Marta

Magdalena

Tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 6 de la Segunda Brigada del Ejército Nacional ingresaron al sector de Seránkua, en zona rural de Aracataca, Magdalena, con el objetivo de intervenir ante los enfrentamientos entre grupos armados organizados que se registraron en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta. La operación cuenta con el apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército.

De acuerdo con el reporte oficial, las confrontaciones dejaron como saldo nueve indígenas arhuacos heridos: cuatro mujeres, tres hombres y dos menores de edad. El despliegue militar busca neutralizar la presencia de los grupos armados y garantizar la protección de la comunidad indígena, así como salvaguardar el patrimonio cultural y étnico de esta región del país.

Ante la situación, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, en coordinación con el comandante de la Primera División del Ejército, mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez, activó un plan de contingencia humanitario para atender a los afectados. Los heridos están siendo evacuados en un helicóptero del Ejército desde la zona del conflicto hasta el Batallón Córdova, donde son recibidos por personal médico y ambulancias.