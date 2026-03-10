Por crisis en la Sierra Nevada: Convocan Comité Extraordinario de Justicia Transicional

Magdalena

Ante los enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo, en la zona rural de Aracataca, el gobierno departamental, convocó un Comité Extraordinario de Justicia Transicional.

Durante un encuentro con autoridades indígenas, se escucharon los testimonios que evidencian la difícil situación humanitaria que atraviesa la comunidad arhuaca en zona rural de Aracataca, así como posibles vulneraciones a los derechos humanos. Según lo expuesto por los líderes del territorio, los combates entre estos grupos han dejado personas heridas y fallecidos y mantienen en riesgo permanente a las comunidades asentadas en distintos puntos de la Sierra.

Ante este panorama, la Gobernación del Magdalena y las autoridades tradicionales acordaron convocar un Comité de Justicia Transicional extraordinario para la tarde de este lunes, con el objetivo de evaluar la situación y definir acciones inmediatas que permitan atender la emergencia humanitaria y proteger a la población indígena.

Para esta sesión se espera la participación virtual de entidades del orden nacional como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, así como de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con el fin de articular una respuesta institucional frente a los hechos.