Defensoría del Pueblo urge acción en Aracataca, Magdalena luego de combates entre ACSN y el EGC

Santa Marta

La Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación por la situación humanitaria que enfrentan comunidades campesinas en la zona rural de la vereda La Fuente, corregimiento Cerro Azul, del municipio de Aracataca, como consecuencia de los enfrentamientos armados que se han registrado en la zona.

Aunque hasta el momento no se tiene conocimiento de víctimas civiles, la población continúa expuesta a múltiples riesgos derivados de la presencia de actores armados, la posible existencia de artefactos explosivos en inmediaciones de sus viviendas y la zozobra generada por los hechos ocurridos recientemente. Estas circunstancias han forzado el desplazamiento de varias familias hacia el casco urbano del municipio, donde aún no han recibido la atención humanitaria inmediata a la que tienen derecho.

En el marco del Comité de Justicia Transicional se informó que, si bien el censo de personas afectadas continúa abierto, se ha identificado el desplazamiento forzado de al menos 46 familias, equivalentes a 172 personas, entre ellas 63 niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, se reporta que otras familias se han desplazado hacia municipios vecinos.

La Defensoría del Pueblo hace un llamado a la administración municipal para que active de manera inmediata el Plan de Contingencia, con el fin de garantizar la atención humanitaria de emergencia a la población desplazada y, de ser necesario, solicite el apoyo y la corresponsabilidad de la Gobernación y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.