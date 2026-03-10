Tres indígenas asesinados y un niño herido tras combates entre ‘Los Pachenca’ y el Clan del Golfo

El comandante del Ejército Nacional confirmó que en medio de las confrontaciones entre integrantes del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Pachencas, en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción del municipio de Aracataca, Magdalena, ya se reportan víctimas dentro de la comunidad indígena.

Según explicó el alto oficial, los combates se registran en un área general de la comunidad indígena Serankwa, donde estas estructuras ilegales se disputan el control del territorio.

“Las confrontaciones se vienen presentando en un área general de la comunidad indígena Serankwa, esto es en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, corresponde al municipio de Aracataca. Las confrontaciones se vienen presentando entre integrantes del GAO Clan del Golfo y de los del GAO Pachencas o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra”, señaló.

Sobre la situación humanitaria, el comandante del Ejército advirtió que la información preliminar da cuenta de personas asesinadas y varios heridos dentro de la comunidad. “La información que tenemos es de tres personas asesinadas de la comunidad indígena, un niño herido y hay otras personas heridas que no hemos logrado determinar el número”, afirmó.

El oficial agregó que a esta hora se mantiene una operación en desarrollo para reposicionar tropas y consolidar el área con apoyo de la Fuerza Pública. “Estamos reposicionando tropas con apoyo de nuestra Policía Nacional y con apoyo de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana”, indicó.

Además, explicó que durante la mañana fueron movilizadas tropas en helicópteros para asegurar la zona, permitir el ingreso de la Fiscalía y facilitar la atención a los afectados. “Ya estamos consolidando el área para poder ingresar Fiscalía y poder brindar asistencia humanitaria a las personas que han resultado afectadas”, puntualizó.

Las imágenes reveladas por Caracol Radio, en las que se observa a un hombre armado operando un dron, quedan como contexto de la intensidad de esta confrontación entre Pachencas y Clan del Golfo en la Sierra Nevada.