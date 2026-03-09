Combates entre grupos armados en Aracataca dejan un indígena muerto y varios civiles heridos Foto de referencia: Getty Images( Thot )

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Clan del Golfo, (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)), y a ‘Los Pachenca’ (Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN)) para que excluyan a la población civil de los enfrentamientos armados que han sostenido de forma intermitente desde el pasado 17 de febrero en zona rural de Aracataca, Magdalena.

Según el organismo de control,estos combates se registraron en las últimas horas en inmediaciones del sector conocido como Cerro Azul, donde las confrontaciones han generado graves afectaciones a comunidades indígenas de la región.

De acuerdo con la Defensoría, los enfrentamientos ocurridos entre el 6 y 7 de marzo en la parte alta de la comunidad indígena Serankwa dejaron como saldo la muerte de un integrante de la comunidad, quien falleció tras la explosión de una granada.

Además, al menos seis civiles pertenecientes al pueblo indígena arhuaco, entre ellos un niño de seis años, resultaron heridos y requieren atención médica urgente.

La entidad también reportó la desaparición de dos mujeres y la incineración de viviendas, corrales y animales pertenecientes a la comunidad.

Como consecuencia de la situación de seguridad, las actividades educativas fueron suspendidas y se registran restricciones a la movilidad, presencia de material bélico en la zona y riesgos de confinamiento o desplazamiento forzado.

La Defensoría recordó que, conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH), los actores armados deben adoptar todas las medidas necesarias para evitar o reducir al mínimo los daños a la población civil y a bienes protegidos.

Asimismo, dice que ambos grupos armados habían asumido compromisos con el Gobierno nacional para respetar el DIH en el marco de los espacios sociojurídicos de conversación sostenidos en febrero.

Ante la gravedad de la situación, la Defensoría insistió en la necesidad de que los grupos armados cesen las confrontaciones y permitan la habilitación de un corredor humanitario libre de minas antipersonal, que facilite el traslado de los heridos hacia centros de atención médica. Esta solicitud fue transmitida a través de canales humanitarios; sin embargo, hasta el momento el Clan del Golfo no ha emitido respuesta.

La Defensoría también recordó que estos riesgos ya habían sido advertidos en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 sobre la Sierra Nevada y en un comunicado público emitido el pasado 22 de febrero.

Finalmente, la entidad pidió a las autoridades competentes atender de manera urgente la situación de riesgo y de violación a los derechos humanos que enfrentan las comunidades rurales de Aracataca. También instó a los entes territoriales a activar planes de contingencia y coordinar acciones con la Unidad para las Víctimas ante posibles desplazamientos masivos o confinamientos.