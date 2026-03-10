¿Cómo se configura el mapa político de Nariño tras las elecciones legislativas?

Elecciones al Congreso. Colombia elegirá al Congreso y a los candidatos presidenciales de diferentes alianzas. (Foto: Sebastian Maya/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images) / Long Visual Press

Pasto-Nariño

El Pacto Histórico con tres curules hasta la fecha es el partido de mayor votación en la pasada elección legislativa en el departamento de Nariño, consolidando a este como una importante fuerza democrática. Así lo analiza el abogado, Jimy Ruiz Quintero, decano de la facultad de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia.

“No esperábamos que al final nos diera la sorpresa de tres curules en Cámara de Representante, hay que felicitarlos, se ve que hay un trabajo muy sólido, lo que se alcanza a ver es que la gente no está votando por personas, sino por una ideología, y un proyecto, está votando por el discurso de la paz, está votando porque el Estado llegue con más presencia a las regiones”: agregó el experto en diálogo con Caracol

Según el analista es complicada la situación de partidos tradicionales como Cambio Radical, Partido Liberal, que desaparecen prácticamente del escenario.

“Seguramente se van a reconfigurar para las elecciones locales, pero alcanzamos a ver que había otros candidatos muy fuertes en partidos tradicionales como el Conservador en Nariño, que logró una curul en Cámara y otra en el Senado con Carlos Alberto Pantoja y Liliana Benavides, pero se esperaba tuviera una representación más solida en la región.

Según Ruiz Ruintero hay que destacar que la jornada transcurrió en paz y que se ha motivado a la gente a participar, entendiendo la importancia del voto y de sumarse a procesos electorales. No obstante, la abstención en Colombia sigue siendo muy fuerte, por lo que es importante pensar en una fórmula para que la participación aumente en Colombia, aseguró.

¿Perdió el tradicionalismo y ganó el progresismo?

Dos de las figuras del Pacto Histórico que alcanzaron curul fueron respaldadas por el gobernador Luis Alfonso Escobar, se trata de Rosa Guevara y Cristian Palacios. A esto se suma la curul de la Alianza Partido Verde/AICO, con la histórica votación de Alejandra Abásolo, quien fue asesora de su despacho y que contribuyó a consolidar a otra gran parte del progresismo en Nariño, por esto muchos consideran que el gran ganador tras la contienda es el mandatario regional quien llegó al poder con el aval del Pacto Histórico, AICO, el Partido Verde, los Consejos Comunitarios y otras líneas del progresismo.

Además, en Senado se conoce de una relación directa con el senador Alberto Benavides del Pacto Histórico, que repite curul y un acuerdo programático con Eduardo Enríquez Caicedo, que pasó del sector Conservador al Partido Verde para sumar al centro derecha, además del taita Jesús Cuasapud de AICO, quien obtuvo la curul indígena y la curul de Paz, en manos del Padre Arnulfo Mina, también cercano a Escobar.

Benildo Estupiñán, ex secretario de gobierno del departamento y ficha cercana al mandatario si bien no logró la curul, obtuvo una votación superior a los 54 mil votos, que evitaron que otros candidatos y casas políticas sumarán en el pacífico nariñense tales como el Partido de la U con Teresita Enríquez, la Fuerza de La Paz de John Rojas, Cambio Radical de Andrés Zúñiga y parcialmente, el Liberalismo con Julio Aníbal Álvarez quienes no lograron acceder a las curules que pretendían y un desplazamiento del poder de políticos como Gilberto Betancourt, Juan Daniel Peñuela, Berner Zambrano, entre otros.

La sorpresa Afro en Nariño

El triunfo contundente de Óscar Benavides y Anyela Viviana Guanga, oriundos de Tumaco desde el Progresismo desbancaron a Miguel Polo Polo. Las dos figuras pertenecen a las entrañas de Consejos Comunitarios, organizaciones que en su momento respaldaron la candidatura de Luis Alfonso Escobar.

Nariño tendrá una representación histórica con 12 Congresistas, 4 son Senadores (1 Pacto Histórico, 1 Partido Verde, 1 AICO, 1 Conservador) y 8 representantes a la Cámara (3 Pacto Histórico, 1 Partido Verde / AICO, 1 Conservador, 2 Cámara Afro, 1 Cámara de Paz) de los cuales 10 tienen el sello del progresismo y 2 son del partido conservador, panorama que sin duda incidirá en la campaña presidencial y en la figura que hoy busca darle continuidad al Progresismo.

¿Habrá unidad parlamentaria en Nariño en el nuevo periodo legislativo?

Tras los resultados del pasado 8 de marzo consultamos la opinión del gobernador de Nariño, Luis Aldfonso Escobar. El mandatario asegura que la fuerza Progresista es una garantía para la región.

“Sin duda, de que la unidad se debe construir alrededor del propósito más importante que tiene el Gobierno Nacional y que la identidad en términos del cambio se ve con el gobierno departamental de Nariño, que es la paz territorial. y creo que en ese marco es donde tenemos que convocar a esa bancada parlamentaria progresista del departamento de Nariño”: aseguró

Señaló que desde ya se está convocando al sector político y gremial para trabajar en unidad por el departamento de Nariño. “Aquí hay que plantearse cuáles son los grandes temas que estamos abordando en el departamento y yo he sido muy claro en esto, un gobierno se lo reconoce por la línea clara que define y nosotros hemos definido una línea que hoy le está favoreciendo a este departamento”.

El gobernador destacó el desarrollo del proceso electoral en la región, asegurando que se trata de las elecciones más tranquilas de los últimos 30 años en este departamento, en donde no se reportaron riñas ni homicidios, excepto algunos casos relacionados con posibles delitos electorales que son materia de investigación.