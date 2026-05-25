Restricción vehicular en Pasto para la semana del 25 al 31 de mayo

Pasto - Nariño

Durante la semana del lunes 25 al viernes 29 de mayo, continúa vigente el pico y placa en Pasto conforme al Decreto 0053 del 27 de marzo de 2026, que regula la circulación de vehículos particulares, motocicletas y taxis en la ciudad durante abril y mayo.

Para esta semana, la restricción inicia con los dígitos 4 y 5 este lunes 25 de mayo, y continuará así:

Lunes: 4 y 5

4 y 5 Martes: 6 y 7

6 y 7 Miércoles: 8 y 9

8 y 9 Jueves: 0 y 1

0 y 1 Viernes: 2 y 3

La medida aplica entre las 7:30 de la mañana y las 7:00 de la noche, mientras que los fines de semana y días festivos no hay restricción.

Otras restricciones vigentes en la ciudad

Además del pico y placa, siguen vigentes otras medidas de movilidad en Pasto:

Restricción de motocicletas entre 11:00 de la noche y 4:00 de la mañana , todos los días.

, todos los días. Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años en toda la ciudad, las 24 horas.

en toda la ciudad, las 24 horas. Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero de cualquier tipo en el centro de la ciudad, también durante las 24 horas.

Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de la medida puede generar sanciones cercanas a los $650.000, además de la posible inmovilización del vehículo y costos adicionales por grúa y parqueadero.

Las autoridades recomendaron a los conductores consultar el calendario semanal antes de movilizarse para evitar comparendos.