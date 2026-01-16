“Hay un plan para asesinarme” gobernador de Nariño

Pasto-Nariño

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar denunció que fue alertado por las autoridades judiciales de la existencia de un plan para acabar de su vida.

El mandatario dijo a Caracol Radio que se desconoce quien este detrás de esta nueva amenaza y que se investiga el grupo que pretendería perpetrar un atentado.

Escobar aclaró que la información de inteligencia fue recibida el pasado 31 de diciembre, pero solo la hizo pública durante la cumbre de gobernadores realizada por la Federación Nacional de Departamentos.

Agregó que no descarta que esta nueva amenaza esté relacionada con el proceso de paz territorial que promueve en la región.

“Nosotros no sabemos a quién le incomoda el trabajo que pueda estar haciendo el gobernador en materia de construcción de paz, pero ustedes saben que hemos avanzado de manera importante en este departamento en la sustitución de más de 20 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito, no sé a quién le molesta que formalicemos la minería en Nariño”

El gobernador cuenta con un reforzado esquema de seguridad por amenazas anteriores, mientras se investiga esta nueva alerta se seguridad, sobre la cual la Federación nacional de Departamentos pidió avanzar y garantizar la integridad del gobernante del Pacto Histórico.