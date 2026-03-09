Resultados Cámara y Senado por Nariño: Así quedó el preconteo

Pasto - Nariño

En Nariño 1.233.757 personas estaban habilitadas para votar, de ellas más del 50% ejercieron su derecho al voto el pasado 8 de marzo dejando importantes resultados para el congreso de la República.

Para la Cámara de Representantes, el departamento tuvo un total de 56 candidatos, 48 inscritos en 10 listas nacionales y 8 candidatos en 4 listas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz CITREP.

Resultados Cámara de Representantes Nariño 2026

Con el 98,48% de las mesas informadas en el preconteo, el departamento de Nariño definió prácticamente 6 curules en la Cámara de Representantes para el período 2026-2030, 5 que le corresponden por ley y una curul afro.

Dos curules le corresponden al Pacto Histórico, dejando como representante electo a Erick Adrián Velasco Burbano que lidera la lista del departamento con 158.019 votos y el 29,53% de la votación territorial, y es también el único representante saliente que logra renovar su curul, es economista de la Universidad de Nariño con una especialización en Políticas Públicas para la igualdad en América Latina, adelantada en Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO, Brasil. Se desempeñó como concejal de la ciudad de San Juan de Pasto durante el periodo de 2015-2021, donde se destacó como presidente de dicha corporación en el año 2016.

En este escenario lo acompaña Rosaurina Guevara Rosero, segunda en la lista del Pacto, exdiputada y segunda en la lista quien llega al Congreso por primera vez, es abogada, Especialista en Derecho Administrativo y en Derechos Humanos, fue dos veces Diputada de Nariño y Lideresa social.

Por su parte la coalición Avancemos Nariño (Alianza Verde + AICO) obtiene una curul con Alejandra Gabriela Abásolo Gómez como reprsentante electa con 50.533 votos, Abásolo es una politóloga nariñense y dirigente social que ha construido su trayectoria entre el trabajo comunitario y la gestión pública. Formada en Ciencias Políticas en la Universidad del Cauca, durante más de una década ha trabajado en temas de derechos humanos, construcción de paz, desarrollo productivo y fortalecimiento institucional en regiones históricamente excluidas. Ha sido asesora y funcionaria en entidades públicas, incluida la Gobernación de Nariño, y también ha impulsado procesos de fortalecimiento empresarial y acompañamiento a mipymes desde la Cámara de Comercio de Pasto,

El Partido Conservador entra con una cara nueva: Carlos Alberto Pantoja Cortés conquista la curul conservadora con 36.896 votos, Cabeto es administrador de Empresas con énfasis en Negocios Internacionales, especialista en Alta Gerencia y auditor interno en normas de gestión, continúa hoy su formación con un MBA.

La quinta curul que, por ley le correspondería al departamento de Nariño se la debaten entre el tercero en la lista del Pacto Histórico (Christian Palacios) debido a la alta votación de este partido, y el partido Liberal (Julio Anibal Álvarez) la cual está pendiente a definirse luego del escrutinio definitivo y la asignación de la cifra repartidora.

La sorpresa para la Cámara por Nariño llega en la curul Afro, que se la lleva el abogado y líder social del Pacífico nariñense Óscar Benavides con casi el 29% de los votos bajo el movimiento LIBRES, avalado por el Consejo Comunitario El Naranjo, con 149.855 votos.

Resultados Senado Nariño 2026

Con el 99,22% de las mesas informadas, Nariño tiene prácticamente definida su representación en el Senado para el período 2026-2030, que nuevamente le correspondería 4 puestos para los nariñenses de los cuales solo dos logran continuar.

En este escenario, nuevamente el Pacto Histórico representa una importante votación en el departamento de Nariño, no obstante las comunidades indígenas lograron tener una representación en el Senado.

La primera curul la tiene Jesús Omero Cuasapud Chaspuengal de AICO que gana la circunscripción especial indígena con 37.596 votos, pertenece Resguardo Indígena de Mueses Potosí, en Nariño, ha sido concejal, presidente del Concejo Municipal de Ipiales, regidor y gobernador indígena durante varios periodos consecutivos, fue presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas de la Zona de Ipiales (ACIZI), su trabajo en CORPONARIÑO, en el DPS y su reciente rol como representante legal de AICO Político.

El segundo senador electo en el preconteo es Alberto Benavides Mora del Pacto Histórico, el nariñense con mayor votación en el Senado, con 168.819 votos dentro de la lista cerrada, es antropólogo y profesor universitario de la Universidad de Nariño, quien llegó al Senado en 2023 como reemplazo tras la renuncia de Gustavo Bolívar.

Diela Liliana Benavides Solarte del Partido Conservador repite curul en el senado con 85.808 votos, es médica cirujana, nacida en Guaitarilla y acumula ya cuatro períodos en el Congreso (Tres en la Cámara 2010-2022 y ahora su segunda curul en el Senado.

En cuanto a la cuarta curul nariñense queda en disputa entre el Pacto Histórico y el Partido Verde (Alianza por Colombia), dejando pendiente del escrutinio final y la cifra repartidora al candidato Eduardo Enríquez Caicedo.

Cambian las caras que representan a Nariño en el congreso

Nariño dio un voto de opinión importante en las urnas, dejando por fuera del congreso a personalidades como el exgobernador de Nariño Jhon Rojas Cabrera, también pierde la curul la hasta ahora representante Teresa Enríquez que estuvo durante dos periodos consecutivos en la Cámara, también queda por fuera Juan Daniel Peñuela que tuvo un periodo como congresista y buscaba repetir.

Entre las personalidades que no lograron pasar a la cámara está Andrés Zúñiga que buscaba retomar las riendas del Cambio Radical, Claudia Cabrera exalcaldesa de Policarpa y excandidata a la Gobernación de Nariño, el empresario Fernando Ramírez que buscaba por primera vez una curul, Benildo Estupiñán, líder social afro y exsecretario de gobierno de Nariño, Gustavo García que aspiraba al senado pero su partido Frente amplio no logró pasar el umbral. Entre muchos otros nombres.