¿Qué pasara con Prominar, tras el retiro del proyecto en la Asamblea de Nariño?

Pasto-Nariño

Después de un amplio debate y más de cuarenta intervenciones de representantes de distintos sectores durante una audiencia realizada en la Asamblea de Nariño, el gobernador Luis Alfonso Escobar, retiró el proyecto de ordenanza que fue presentado en desarrollo de las sesiones extraordinarias para la creación de la empresa Prominar, planteada desde la necesidad de formalizar procesos de comercialización, generar trazabilidad, mejorar precios de venta para pequeños mineros y recuperar regalías para el departamento.

“Esta acción es una victoria del pueblo de Nariño. Aquí ganaron las mineras, los mineros, los ambientalistas, los voceros del campesinado, los defensores del territorio y quienes con sus voces auténticas nos han invitado a realizar los ajustes correspondientes a una iniciativa que tiene como interés principal hacia los caminos del desarrollo territorial del futuro construido con quienes durante más de 400 años han visto el saqueo de la minería para favorecer otros departamentos que se enriquecieron con la fortuna de nuestro suelo”: dijo puntualmente el mandatario en su pronunciamiento posterior a la extensa jornada en la que se hicieron duros reclamos frente a la concepción del proyecto y los efectos del mismo en poblaciones en donde se adelanta la minería y en donde además confluyen actores armados ilegales.

Uno de los puntos de mayor controversia se dio tras la denuncia realizada por el diputado Fabio Zarama, quien puso en evidencia la suscripción de un memorando de entendimiento entre el gobierno seccional y la multinacional Royal Road Minerals Limited el cual pese a haberse suscrito el 2 de marzo, nunca se hizo público.

¿Qué dice el memorando de entendimiento?

Según una publicación de la multinacional en su portal web “El Memorando de Entendimiento establece un marco institucional no vinculante de cooperación, con el objetivo de promover la exploración minera responsible, apoyar la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala, fortalecer la protección ambiental y fomentar la colaboración constructiva con las comunidades y autoridades locales del Departamento de Nariño”

En otro de sus apartes menciona que la firma “posee un portafolio de títulos mineros y solicitudes de concesión que supera los 750 km² y cubre prometedores distritos de oro y cobre tipo pórfido asociados a intrusiones geológicas en Nariño, incluyendo propiedades previamente anunciadas por la Compañía que muestran un fuerte potencial geológico.

Otro factor cuestionado, tiene que ver con los porcentajes establecidos para la constitución la sociedad de economía mixta de Prominar, la cual se presentó inicialmente con una distribución del 30% para la Gobernación de Nariño y un 70% sin especificar. Luego de las denuncias realizadas por diputados como Alexander Rassa, se habló de modificar a un 30% Gobernación, 51% Nación y 19% Particulares, sin descartar la posibilidad que sea 100% Pública.

Formalización minera y diálogos de paz

El proceso de formalización de la minería hace parte de los ejes centrales en el diálogo de paz que se adelanta con el Frente Comuneros del Sur. Carlos Eraso, delegado del gobierno en la mesa explicó a Caracol Radio que la actividad minera, tal como se está desarrollando hoy, es la fuente de financiación de los grupos ilegales y de las distintas expresiones de violencia que hay en el departamento.

Según Eraso, a la fecha no hay un acuerdo puntual sobre minería per si se espera suscribirlo en la mesa antes de que termine este Gobierno.

“Le puedo decir que hay un proceso liderado por el Ministerio de Minas en el sentido de haber constituido por resolución tres distritos mineros aquí en el departamento, el distrito de Los Abades, el distrito de Telembí y el distrito de Tumaco. Y esto está avanzando porque nos va a permitir todo un escenario de articulación de la institucionalidad también, de la participación de las comunidades, de manejar esto de la minería con criterios ambientales”: agregó.

Luego de anunciar el retiro de la iniciativa, el gobierno departamental se comprometió a restructurar la propuesta considerando los planteamientos de distintos sectores ante lo cual el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, manifestó que será un proyecto más consensuado.