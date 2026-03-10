El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colombia mejoró posición en ranking de los pasaportes más poderosos del mundo: ¿en qué puesto quedó?

Este martes, 10 de marzo, Colombia mejoró su posición en el ranking de los pasaportes más poderosos del mundo.

Cabe resaltar, a pesar de que no tiene relación alguna con la mejoría en el ranking, que recientemente Colombia anunció y presentó el nuevo pasaporte. Fue el 23 de febrero cuando en la Casa de Nariño, la canciller Rosa Villavicencio entregó formalmente al presidente Gustavo Petro la nueva libreta de pasaporte para los colombianos.

¿Cómo es el nuevo pasaporte Colombiano?

El nuevo pasaporte tiene fondo irisado, así como cuenta con un dispositivo de identificación difractado que incorpora el escudo de la República de Colombia y un fondo de las reconocidas mariposas amarillas.

El presidente confirmó que en abril se realizará el proceso de transición para que los pasaportes se hagan completamente en el país. Mientras tanto, la Casa de la Moneda de Portugal se encargará de la producción de las libretas.

¿En qué puesto de los pasaportes más poderosos del mundo quedó Colombia?

Pues bien, en medio de la coyuntura de los pasaportes que ha habido en Colombia durante los últimos años, se conoció que el país pasó del puesto 37 en 2025, al 34 en 2026, en el ranking de los pasaportes más poderosos del mundo.

Este listado, cabe recordar, lo realiza Henley & Partners, empresa líder mundial en planificación de residencia y ciudadanía.

¿Cómo se define el ranking y qué significa?

Según se conoció, este listado se define por el número de países que no exigen visa a los portadores del pasaporte de cada país.

Sin embargo, una mejor posición no significa que ahora menos países exijan visa a los colombianos.

Lo anterior porque mientras que en 2025 eran 134 los países de ingreso sin visa para colombianos, en 2026 son 130.

¿Quiénes tienen los pasaportes más poderosos del mundo?

Según el listado, Singapur es el país con el pasaporte más poderoso del mundo, seguido de otras naciones como Japón, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos.

