Así es el nuevo pasaporte de Colombia: ¿seguirá sirviendo el anterior? Cancillería responde

El pasado 19 de febrero, en el marco de un acto público en la Plaza de Bolívar durante las marchas en defensa del ‘salario mínimo vital’, el presidente Gustavo Petro anunció cómo será el nuevo pasaporte que recibirán los colombianos a partir del próximo 1 de abril.

Este pasaporte será expedido a los ciudadanos colombianos que tramiten este documento a partir de esa fecha, con el cual podrán identificarse y moverse cuando viajen a otros países del mundo.

Cabe recordar que, con la nueva expedición de este documento, termina la polémica desatada por el contrato de fabricación de pasaportes entre el Gobierno Nacional y la compañía Thomas Greg & Sons.

Sin embargo, a pesar de que este nuevo modelo entrará en vigor en poco más de un mes, la ciudadanía aún puede tener dudas sobre su implementación, en especial en cuanto a qué pasará con el antiguo pasaporte que portan los colombianos en este momento y cuál será su uso.

¿Cómo será el nuevo pasaporte de los colombianos?

En su discurso, el presidente Petro exhibió el nuevo diseño de la libreta de color vinotinto, la cual ahora será expedida por la Imprenta Nacional en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal.

En la presentación, Petro mostró el documento que tenía impresas en sus páginas la palabra “test”: “Este es el nuevo pasaporte para Colombia (…) es hermoso, tiene mariposas amarillas, guitarras, pescadores, tiene el pueblo de Colombia aquí en sus dibujos”.

Además, el mandatario aseguró que el documento ya superó las certificaciones internacionales necesarias: “Ya pasó por todas las entidades calificadoras internacionales, ya pasó los exámenes que eran demorados (…) cuando se necesite renovar o tener por primera vez, ya está este pasaporte disponible”.

No obstante, pese a que el presidente mostró cómo será la libreta, por el momento se desconocen los detalles técnicos en cuanto a la seguridad del documento: “Este papel es muy grueso en los que nosotros tenemos. Este es más delgado, es la clave del asunto (…) me dicen que va a ser el cuarto mejor del mundo”, explicó.

¿Seguirá sirviendo el pasaporte actual de Colombia antes de su cambio en abril?

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció acerca de lo que ocurrirá con las libretas de pasaportes que existen antes del 1 de abril.

La Cancillería aclaró que el pasaporte actual seguirá sirviendo para salir y entrar al país, lo que significa que se mantendrá como el documento oficial que identificará a los colombianos ante el mundo.

Adicionalmente, la cartera internacional recomendó a las personas que tengan contemplado viajar en los próximos meses que verifiquen la fecha de caducidad de su pasaporte antes de viajar hacia otro país, pues es necesario realizar el proceso de renovación al menos seis meses antes de su vencimiento.

Tenga en cuenta que el pasaporte colombiano tiene una validez de 10 años y que Colombia tiene dos tipos de documentos: el ordinario, de 32 páginas y el que utilizan la mayoría de los ciudadanos, y el ejecutivo, de 48 páginas, para viajeros frecuentes.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: