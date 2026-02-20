Nuevo pasaporte colombiano: ¿Hay que cambiarlo? Estos son los costos del documento

En la tarde del jueves 19 de febrero, el presidente Gustavo Petro presentó el nuevo modelo del pasaporte colombiano. Según el mandatario, “este es el cuarto mejor pasaporte del mundo. Ya pasó por todas las entidades calificadoras internacionales, debe ser llevado con orgullo”.

El documento, que contiene dibujos representativos de los pueblos colombianos y de las famosas “mariposas amarillas” del escritor Gabriel García Márquez, entrará en videncia desde el próximo 01 de abril de 2016.

Aunque era una noticia muy esperada por millones de colombianos, también ha generado muchas preguntas. Una de las más concurrentes es: ¿el pasaporte actual sigue siendo válido?.

Caracol Radio le entrega detalles de lo que pasará con el pasaporte actual y los costos de renovación y expedición del nuevo documento.

¿El pasaporte actual sigue siendo válido?

La Cancillería, a través de sus redes sociales respondieron a este interrogante asegurando que el pasaporte actual se puede seguir utilizando sin ningún problema desde el 1 de abril del 2026 y hasta su fecha de vencimiento estipulada en el mismo.

Sin embargo, aclararon que es importante verificar la fecha de expiración antes de viajar.

“El pasaporte ordinario y ejecutivo en Colombia tiene una vigencia de 10 años a partir de su fecha de expedición”, afirmó.

Además, recomendaron renovar el documento 6 meses antes de que este caduque. “Viaje tranquilo con su pasaporte actual”, reiteran.

Tenga en cuenta que todos los colombianos que soliciten el pasaporte después del 1 de abril de 2026 recibirán el nuevo modelo.

¿Cómo tramitar el pasaporte colombiano?

Para tramitar el pasaporte en Colombia debe seguir los siguientes pasos:

Agendar cita virtual en el portal de Cancillería. Presentar documento de identidad vigente y, en caso de renovación, el pasaporte anterior. Realizar el pago de la tarifa nacional o, si aplica, demostrar la exención. Asistir a la sede (Bogotá u otra gobernación) el día agendado, donde se tomará la foto y se solicitarán los datos. La entrega oficial del documento puede variar entre días o semanas, dependiendo de la región.

Precios del nuevo pasaporte colombiano en 2026

Según la información de la Cancillería, expedir el pasaporte colombiano cuesta: