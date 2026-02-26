Nuevo pasaporte colombiano 2026: Listado de personas que pueden sacarlo gratis y cómo tramitarlo

Luego de varios meses de incertidumbre por la emisión del pasaporte colombiano, el Gobierno presentó finalmente el nuevo modelo que tendrá el documento en 2026.

Según explicó la Cancillería, el cambio al nuevo pasaporte se implementará a partir del primero de abril de 2026. La cartera señaló que inicialmente serán personalizados por la Imprenta Nacional de Colombia, mientras que las libretas serán fabricadas por la Casa de la Moneda de Portugal.

El Gobierno confirmó que los pasaportes que aún se encuentran vigentes seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo cual la renovación no es obligatoria. Además, el precio se ajustará de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Cuánto cuesta el pasaporte colombiano en 2026?

Los precios actuales para sacar el pasaporte colombiano, según lo establecido en la página de la Cancillería de Colombia para 2026, son los siguientes:

Clase pasaporte Precios en Bogotá Impuesto de Timbre Precio fuera de Bogotá Pasaporte ordinario $111.000 $79.000 $190.000 + impuestos departamentales Pasaporte ejecutivo $244.000 $79.000 $323.000 + impuestos departamentales Pasaporte de emergencia $192.000 N. A. $192.000 + impuestos departamentales

Ahora bien, la ley colombiana contempla varias excepciones al pago de estas tarifas a ciudadanos que se encuentren en condiciones de pobreza, vulnerabilidad o con necesidades especiales para salir del país.

¿Quiénes pueden tener gratis el nuevo pasaporte colombiano?

En 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó la exoneración del pago de pasaporte establecida en el artículo 8 de la Ley 1212 de 2008.

En ese sentido, las personas residentes en Colombia que pertenezcan a los niveles 1 y 2 del SISBEN y hagan parte de alguno de los siguientes grupos, podrán contar con este beneficio:

Personas que requieran tratamiento médico especializado que no se pueda realizar en el país.

que no se pueda realizar en el país. Personas con discapacidad.

Personas adultas mayores de 62 años.

Personas menores de 25 años que vayan a adelantar estudios en el exterior

Niños en situación de adoptabilidad, que aún no lo han sido por el ICBF.

Personas que deben viajar al exterior por razones de salud de familiares.

Quienes tengan un contrato de trabajo acreditado en el exterior.

en el exterior. Quienes sean parte de delegaciones deportivas, culturales, artísticas, de desarrollo científico o tecnológico.

¿Cómo tramitar el nuevo pasaporte colombiano gratis?

Los interesados en recibir la exoneración en el pago del pasaporte colombiano en 2026 tendrán que solicitar la cita correspondiente y asistir a las oficinas de la Cancillería, bien sea en Bogotá o en cualquiera de las gobernaciones del país.

Para poder acceder al trámite del pasaporte gratuito, se deberán presentar los siguientes documentos para su verificación: