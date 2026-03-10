Cierre nocturno de la intersección de la Av. Caracas con Calle 57: ¿cuándo inicia y en qué horario?

La Empresa Metro de Bogotá anunció que a partir de mañana, miércoles 11 de marzo, se realizará el cierre nocturno de la Av. Caracas con calle 57 para el izaje de dovelas, con el fin de avanzar en la construcción de la Línea 1. El cierre se efectuará de 10:00 p.m. a 5:00 a.m.

Quienes se desplacen en vehículo particular deberán tener en cuenta los siguientes desvíos:

Desvío al occidente:

Los vehículos que se dirijan al occidente desde la carrera 13 deberán tomar la calle 53 al occidente, girar a la derecha por la carrera 16, y a la altura de la calle 57 podrán retomar su recorrido original.

Desvío al oriente:

Para tomar el oriente de la ciudad, los vehículos que se desplacen por la calle 57, deberán girar a la derecha por la carrera 15 y a la altura de la calle 53 podrán continuar hacia el oriente de la ciudad.

Es importante mencionar que el paso peatonal estará habilitado a la altura de la calle 59, mientras que la operación del sistema de TransMilenio no presentará afectaciones.

¿Cómo avanza el Metro de Bogotá?

Con corte al 28 de febrero de 2026, el Metro de Bogotá registró un avance del 73,75%. El anuncio lo entregó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. “¡El Metro de Bogotá avanza! En febrero, la Línea 1 llegó a 73,75%”, publicó el mandatario a través de su cuenta en X.

De acuerdo con Metro de Bogotá, la Línea 1 del Metro de Bogotá contará con 16 estaciones, ocho de ellas integradas directamente con TransMilenio y dos por proximidad, además tendrá 28 edificios de acceso. El viaducto, los edificios de acceso y las plataformas de embarque a los trenes transformarán la ciudad.

“Vamos a mejorar el espacio público, vamos a mejorar las vías, vamos a garantizar que las estaciones no solamente sean el vehículo a través del cual nos montamos en un sistema de transporte, sino que tenga un impacto en el entorno, de mejoramiento para la calidad de vida de la gente”, dijo el mandatario.