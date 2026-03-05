“Que me diga hora y fecha”: Galán insistió en invitar a Petro a las obras del metro

Galán invita a Petro a conocer el Metro de Bogotá: “vamos a Bosa, conoce la obra y se monta al tren”

Tras las múltiples críticas que el presidente Gustavo Petro ha lanzado contra la obra de la primera línea del metro elevado de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán en los micrófonos de 6 AM W reiteró la invitación que le hizo al mandatario para que conozca el patio taller de la obra, que es el corazón del proyecto en movilidad más importante de la ciudad.

“Más allá de la discusión, no ha ido, no lo ha conocido y no se ha montado a ninguno de los trenes espero que diga cuando: la hora y la fecha para que conozca el metro”, dijo Galán.

Por ahora el proyecto tiene un avance del 73% de obra. Además, el pasado 4 de marzo, Galán anunció la llegada del octavo tren que se suma a los otros que ya están en el país y que hacen parte de la operación inicial del metro.

Cabe recordar que, cada tren tiene una longitud de 134 metros, un ancho de 2,90 metros y una altura de 3,90 metros, dimensiones que cumplen con los requisitos técnicos del trazado previsto para la ciudad