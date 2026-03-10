Cayó alias ‘El Ilusionista’ en Bogotá: falso taxista que robó más de $500 millones a victimas

Cayó alias ‘El Ilusionista’ en Bogotá: falso taxista que robó más de 500 millones pesos a victimas. Foto: Policía.

Bogotá D.C

En el norte Bogotá fue capturado Juan Carlos Naranjo Becerra, conocido como ‘El Ilusionista’ y señalado de ser el presunto responsable de robar bajo la modalidad del “cambiazo” por una suma superior a los $500 millones de pesos y afectando a más de 62 víctimas.

Modus Operandi

Alias ‘El Ilusionista’ utilizaba la fachada de conductor de taxi para delinquir , principalmente en horario nocturno. Perfilaba a sus víctimas que eran ciudadanos que salían de discotecas y establecimientos nocturnos, y una vez finalizaba el servicio, les facilitaba al momento datáfonos para el pago electrónico.

Al momento de utilizar el datáfono, este hombre realizaba el cambio de las tarjetas débito y crédito de los usuarios tras obtener sus claves personales de manera fraudulenta.

Posteriormente, con la información y la tarjeta en su poder, realizaba transacciones. Solo en el año 2025, se le atribuyen al menos 62 fraudes informáticos.

Operativo para su captura

Tras más de tres meses de investigación, la Policía Nacional de Colombia , a través del Centro Cibernético Policial de la DIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, pudieron dar este contundente golpe a la delincuencia informática.

“Mediante la ejecución de tres diligencias de allanamiento y registro a inmuebles y un vehículo, los investigadores del Centro Cibernético Policial lograron la materialización de la captura y la incautación de material probatorio”, aseguró el Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL.

Durante los allanamientos se incautaron:

•34 tarjetas de crédito y débito de diferentes entidades bancarias.

•2 datáfonos utilizados para los cobros fraudulentos.

•3 terminales móviles (celulares).

•1 tarjeta de control de taxi y una cédula de ciudadanía presuntamente falsa.

•$726.000 pesos en efectivo.

“El Ilusionista” fue presentado ante un Juez de Control de Garantías, quien dio legalidad a los allanamientos, a las incautaciones y a su captura.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes y violación de datos personales, además fue cobijado con medida de aseguramiento en el centro carcelario La Picota en Bogotá.