Cayó ladrón de casinos en Bogotá: habría atracado al menos cinco de estos establecimientos

Bogotá D.C

En la localidad de Puente Aranda, la Policía Metropolitana realizaba labores de registro y control en la zona cuando fueron alertados por la ciudadanía de un reciente robo a una casino en el barrio Alcalá.

Al llegar al lugar de los hechos, la comunidad ya tenía retenido a un hombre de 35 años presunto responsable de un robo a una empleada del casino, que había intentado huir.

“Mediante la modalidad de atracó hurtó a una de las trabajadoras de un casino dos millones de pesos. Gracias a la reacción oportuna de la patrulla de vigilancia y con el apoyo de la comunidad, se logró interceptar y capturar a este ciudadano”, afirmó el Comadante encargado de la Estación de Policía de Puente Aranda, el mayor Carlos Padilla.

En el procedimiento, se le halló al capturado un arma traumática y el dinero robado en efectivo.

Este hombre, que estaría relacionado con otros robos a casinos en la localidad de Bosa, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.