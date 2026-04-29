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30 abr 2026 Actualizado 07:33

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Cayó ladrón de casinos en Bogotá: habría atracado al menos cinco de estos establecimientos

Comunidad lo retuvo y alertó a la Policía para que procedieran con la captura.

Cayó ladrón de casinos en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana.

Cayó ladrón de casinos en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana.

Cayó ladrón de casinos en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana.

Juliana De Los Ríos

Bogotá

Bogotá D.C

En la localidad de Puente Aranda, la Policía Metropolitana realizaba labores de registro y control en la zona cuando fueron alertados por la ciudadanía de un reciente robo a una casino en el barrio Alcalá.

Al llegar al lugar de los hechos, la comunidad ya tenía retenido a un hombre de 35 años presunto responsable de un robo a una empleada del casino, que había intentado huir.

“Mediante la modalidad de atracó hurtó a una de las trabajadoras de un casino dos millones de pesos. Gracias a la reacción oportuna de la patrulla de vigilancia y con el apoyo de la comunidad, se logró interceptar y capturar a este ciudadano”, afirmó el Comadante encargado de la Estación de Policía de Puente Aranda, el mayor Carlos Padilla.

En el procedimiento, se le halló al capturado un arma traumática y el dinero robado en efectivo.

Este hombre, que estaría relacionado con otros robos a casinos en la localidad de Bosa, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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