Autoridades tras la pista de delincuentes en Mondoñedo: “hay cápsula investigativa”, gobernador Rey

Cundinamarca

A propósito de las recientes denuncias por secuestro extorsivo y hurto en plena vía Mosquera-La Mesa, más específicamente entre los sectores de Modoñedo y Curubital, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, entregó detalles de la banda que estaría detrás de estas acciones delictivas.

Modus Operandi

De acuerdo con Rey, los recientes robos que se han presentado sobre este corredor vial se han realizado poniendo tachas para pinchar las llantas del vehículo, y ahí es cuando los ocupantes se bajan para hacer la reparación mecánica.

Llega una motocicleta y se ofrece a ayudar a cambiar la llanta y después cuando generan confianza, llegan otros sujetos en motocicleta. “La mayoría de estos casos han sido con ciudadanos extranjeros”, señaló el mandatario.

Agregó que la mayoría de esos vehículos robados al final terminan en el municipio de Soacha.

Avances en la investigación

El gobernador confirmó que ya se creó una cápsula investigativa integrada por la Sijin, el CTI de la Fiscalía y el Gaula de la Policía que ha estado tras la pista de esta banda criminal.

“La cápsula avanza de manera rápida con excelentes resultados y esperamos en las próximas 2 y 3 semanas ya tengamos indentificada a este banda, desmantelada y capturados los responsable”.

Rechazó que estos hechos ocurran en un corredor tan importante para el comercio y el turismo del departamento.