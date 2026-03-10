Cayó en Cartagena otro narcotraficante que será extraditado a los Estados Unidos

Se trata de alias ‘Patuleco’, señalado de coordinar el envío de más de una tonelada de droga mensual al exterior

El propio General William Oswaldo Rincón Zambrano, director nacional de la Policía Nacional de Colombia, confirmó la extradición de otro presunto narcotraficante.

En Cartagena fue retenido con fines de extradición el ciudadano colombiano alias ‘Patuleco’, requerido por Estados Unidos por los delitos de concierto para distribuir cocaína y conspiración para el tráfico de drogas ilícitas.

Esta acción fue posible gracias a una operación conjunta entre la Policía de Colombia, la Fiscalía y la DEA.

Alias ‘Patuleco’ sería el responsable de dinamizar y financiar el envío de estupefacientes hacia las Bahamas, República Dominicana y Estados Unidos, utilizando la contaminación de contenedores y lanchas rápidas para transportar más de una tonelada de cocaína mensual.

Este individuo también sería el enlace entre la estructura criminal ‘Clan del Golfo’ y organizaciones del crimen transnacional.