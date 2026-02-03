A prisión dos hombres por millonario robo mediante “cambiazo” de tarjeta en Campoalegre, Huila
Los presuntos delincuentes habrían engañado a un ciudadano en un cajero automático y le retiraron 2 millones de pesos, fueron capturados en flagrancia.
Dos hombres señalados de hurtar a un ciudadano bajo la modalidad de “cambiazo” de tarjeta bancaria en el municipio de Campoalegre, Huila, fueron enviados a prisión por orden de un juez de control de garantías, tras solicitud de la Fiscalía General de la Nación.
Los procesados fueron identificados como Yoiner Matoma García y Miguel Antonio Álvarez Calderón, quienes, según la investigación, abordaron a la víctima cuando realizaba una transacción en un cajero automático ubicado en el barrio El Centro de Campoalegre. Con el pretexto de ayudarle, le habrían cambiado la tarjeta y posteriormente retirado $2.000.000 millones de su cuenta.
Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) les imputó los delitos de hurto calificado y falsedad marcaria, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados por los investigados.
Los hechos ocurrieron el pasado 31 de enero, y tras cometer el presunto robo, los hombres huyeron en un vehículo. Sin embargo, la oportuna reacción de la víctima permitió alertar a las autoridades, lo que derivó en la activación de un plan candado.
La Policía Nacional logró capturarlos en flagrancia y durante el procedimiento incautó varias tarjetas débito y crédito, además del automóvil en el que se movilizaban, el cual presentaba placas adulteradas.