A prisión dos hombres por millonario robo mediante “cambiazo” de tarjeta en Campoalegre, Huila

Los dos hombres fueron capturados en flagrancia por la Policía tras la activación de un plan candado en Campoalegre. Foto: Fiscalía General de la Nación.

Dos hombres señalados de hurtar a un ciudadano bajo la modalidad de “cambiazo” de tarjeta bancaria en el municipio de Campoalegre, Huila, fueron enviados a prisión por orden de un juez de control de garantías, tras solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

Los procesados fueron identificados como Yoiner Matoma García y Miguel Antonio Álvarez Calderón, quienes, según la investigación, abordaron a la víctima cuando realizaba una transacción en un cajero automático ubicado en el barrio El Centro de Campoalegre. Con el pretexto de ayudarle, le habrían cambiado la tarjeta y posteriormente retirado $2.000.000 millones de su cuenta.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) les imputó los delitos de hurto calificado y falsedad marcaria, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados por los investigados.

Tarjetas débito y crédito incautadas a los dos hombres capturados por el hurto mediante la modalidad de “cambiazo” en Campoalegre, Huila. Foto: Fiscalía General de la Nación. Ampliar

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de enero, y tras cometer el presunto robo, los hombres huyeron en un vehículo. Sin embargo, la oportuna reacción de la víctima permitió alertar a las autoridades, lo que derivó en la activación de un plan candado.

Vehículo en el que se movilizaban los presuntos responsables, el cual presentaba placas adulteradas, incautado por la Policía Nacional. Foto: Fiscalía General de la Nación. Ampliar

La Policía Nacional logró capturarlos en flagrancia y durante el procedimiento incautó varias tarjetas débito y crédito, además del automóvil en el que se movilizaban, el cual presentaba placas adulteradas.