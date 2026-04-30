Accidente en la vía La Mesa-Mosquera deja nueve personas heridas y una fallecida.

En las horas de la tarde de este miércoles, 29 de abril, se presentó un accidente en el kilómetro 72 de la vía que conduce del municipio de La Mesa hacia Mosquera, en el sector conocido como la “Curva de la Virgen”.

De acuerdo con información de las autoridades, un vehículo de transporte público perteneciente a la empresa Expreso del Sol, el cual transportaba aproximadamente a 18 pasajeros, sufrió un volcamiento lateral sobre la vía tras perder el control.

Al momento, se reportan nueve personas heridas y una persona fallecida.

La emergencia fue atendida por cuerpos de Bomberos Voluntarios de: La Mesa, Tena, Tocaima y El Colegio. Así mismo, las personas heridas fueron trasladadas al hospital de La Mesa.