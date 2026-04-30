Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 abr 2026 Actualizado 01:46

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Accidente en la vía La Mesa-Mosquera deja nueve personas heridas y una fallecida

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los motivos del accidente.

Accidente en la vía La Mesa-Mosquera deja nueve personas heridas y una fallecida.

Accidente en la vía La Mesa-Mosquera deja nueve personas heridas y una fallecida.

Accidente en la vía La Mesa-Mosquera deja nueve personas heridas y una fallecida.

En las horas de la tarde de este miércoles, 29 de abril, se presentó un accidente en el kilómetro 72 de la vía que conduce del municipio de La Mesa hacia Mosquera, en el sector conocido como la “Curva de la Virgen”.

De acuerdo con información de las autoridades, un vehículo de transporte público perteneciente a la empresa Expreso del Sol, el cual transportaba aproximadamente a 18 pasajeros, sufrió un volcamiento lateral sobre la vía tras perder el control.

Al momento, se reportan nueve personas heridas y una persona fallecida.

La emergencia fue atendida por cuerpos de Bomberos Voluntarios de: La Mesa, Tena, Tocaima y El Colegio. Así mismo, las personas heridas fueron trasladadas al hospital de La Mesa.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir