Capturan a alias ‘Lalo’, narcotraficante requerido con circular roja de Interpol

Medellín, Antioquia

La Policía Nacional logró la captura de Juan Camilo Muñoz Ayala, conocido con el alias de ‘Lalo’ o ‘Pastuso’, un narcotraficante requerido mediante circular roja de Interpol por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y presunto cabecilla de la mafia internacional de los “Balcanes”.

La captura se realizó en el municipio de Itagüí, como resultado de un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación, la Interpol de la Policía Nacional, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y las autoridades de la República del Perú, país que solicitó su localización y detención en el marco de la cooperación internacional.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Lalo’ tenía como perfil criminal la articulación con estructuras del narcotráfico internacional, especialmente con organizaciones de Perú, y mantenía alianzas con el grupo armado organizado Clan del Golfo en Antioquia.

Lea también: Caen nueve presuntos integrantes de “La Terraza” tras allanamientos en Medellín.

Estas conexiones le permitían coordinar actividades relacionadas con el tráfico, fabricación y exportación de estupefacientes desde Colombia hacia Centroamérica y Europa.

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó que este resultado se suma a otras capturas significativas en la ciudad:

“Hemos logrado la captura de alias ‘Medio labio’, la captura de alias ‘Rizzo’, un narcotraficante italiano que se estaba escondiendo en la ciudad de Medellín y de alias ‘Balvin’, un narcotraficante de la República de Panamá, que también fue capturado”.

Tras su captura, alias ‘Lalo’ ha quedado a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los trámites judiciales y diplomáticos.