VIDEO: Indígenas utilizaron a niños para defenderse contra el UNDMO en medio de protestas en Bogotá

Fuertes enfrentamientos se registraron este miércoles, 29 de abril, frente al Ministerio del Interior, entre integrantes de comunidades indígenas y miembros del UNDMO. La situación se dio debido a que, en medio de las protestas lideradas por los indígenas, estuvieron retenidos funcionarios del Ministerio por cerca de 7 horas.

Cerca de 1.500 funcionarios pudieron salir de las instalaciones del Ministerio del Interior, luego de que el UNDMO interviniera y retirara a los indígenas que bloqueaban las puertas de las sedes. En medio de este caos, causó indignación una estrategia que utilizaron los indígenas.

Según se ha podido evidenciar a través de videos difundidos en redes sociales, los indígenas utilizaron a los niños que llevaban como escudos para defenderse de la Fuerza Pública. Debido a esto, los integrantes del UNDMO tuvieron que realizar una intervención de manera cautelosa para salvaguardar la vida de los menores.

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, se pronunció al respecto y dijo que esta estrategia no se debe usar en estas protestas. “La comunidad Emberá llegó con niñas, con niños de brazos, con madres gestantes, cosas que no se deben hacer en una vida de hecho y que lamentablemente se hicieron”, agregó.

Del mismo modo, confirmó que las comunidades indígenas utilizaron a estas niñas y niños como “escudos de protección”. No obstante, la intervención no duró mucho tiempo y las cosas pudieron volver a la normalidad. Además, todos los funcionarios del Ministerio del Interior lograron salir con éxito.