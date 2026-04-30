“Indígenas usaron niños como escudos de protección”, secretario de Gobierno tras protestas en Bogotá

Este miércoles, 29 de abril, se registraron protestas en el centro de Bogotá lideradas por comunidades indígenas frente al Ministerio del Interior. La situación se agravó debido a que los indígenas ingresaron a las cuatro sedes de la entidad manifestando una serie de incumplimientos por parte del Gobierno nacional.

En ese sentido, cerca de 1.500 funcionarios del Ministerio del Interior duraron aproximadamente 7 horas retenidos. Debido a esta compleja situación, el UNDMO llegó hasta ese lugar para retirar a las comunidades y permitir la liberación de los trabajadores del Gobierno nacional.

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Al respecto, Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, aseguró que el gobierno Nacional, el gobierno Distrital y el Ministerio Público montaron un PMU en donde se monitoreó la situación y se tomaron decisiones relevantes de cara a la evacuación de las personas que se estaban viendo afectadas.

“En horas de la tarde se solicitó por parte del Ministerio del Interior la intervención de fuerza pública. No entraron al edificio. Lo que se hizo fue generar un corredor para que se pudiera dar una evacuación segura de las personas que se encontraban retenidas”, aseguró el secretario.

Asimismo, indicó que la operación se realizó con éxito y salvaguardando la vida de los menores de edad que estaban en el lugar. “La intervención se hizo de manera cuidadosa porque la comunidad Emberá llegó con niñas, con niños de brazos, con madres gestantes, cosas que no se deben hacer en una vida de hecho y que lamentablemente se hicieron”, agregó.

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En ese sentido, aseveró que las comunidades indígenas utilizaron a estas niñas y niños como “escudos de protección”. El funcionario detalló que la intervención no duró mucho tiempo y las cosas volvieron a la normalidad.

Según explicó el secretario, algunas personas pertenecientes a la comunidad Emberá se marcharon del lugar tras los enfrentamientos con el UNDMO y se encuentran en la Plaza de Bolívar. “Los equipos del distrito hacen monitoreo y acompañamiento en espera de lo que pueda suceder”, añadió.