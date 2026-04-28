🔴EN VIVO Millonarios vs. Sao Paulo: por los tres puntos en la copa Sudamericana

Millonarios FC afronta un partido determinante frente a São Paulo FC por la Copa Sudamericana, en un duelo que puede marcar su futuro en el Grupo C. El conjunto bogotano suma tres puntos en dos jornadas y está obligado a ganar en casa para no complicar sus opciones de avanzar, sabiendo que solo el líder clasifica directo y el segundo deberá disputar un repechaje ante un rival de Libertadores.

El equipo azul buscará hacerse fuerte en Bogotá, apostando por la intensidad y la presión alta como principales armas para incomodar a los brasileños. Sin embargo, no contará con Radamel Falcao García por lesión, una ausencia sensible en ataque. La buena noticia pasa por el regreso de Rodrigo Contreras, quien podría aportar frescura y presencia ofensiva en un partido que exige contundencia.

Por su parte, São Paulo llega como líder invicto del grupo, con dos victorias en dos presentaciones y una estructura de juego sólida. Aunque el conjunto paulista reservó a varios titulares, mantiene una idea clara basada en el orden táctico y el control del ritmo del partido, lo que se refleja en marcadores ajustados en sus recientes compromisos. Millonarios tendrá el reto de romper esa solidez y aprovechar cada oportunidad si quiere seguir soñando en el torneo continental

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