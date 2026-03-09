Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 mar 2026 Actualizado 16:26

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

México pide a EEUU frenar tráfico ilegal de armas que alimenta al narco

La mandataria afirmó que Washington puede ayudar a México a frenar el tráfico ilegal de armas hacia su territorio.

Mexico's President Claudia Sheinbaum speaks during her daily press conference at Palacio Nacional in Mexico City on November 17, 2025. Mexican President Claudia Sheinbaum said on Monday that behind Saturday's march against her government, in which more than 100 people were injured, were opposition politicians, violent groups and a campaign from abroad. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) / YURI CORTEZ

Mexico&#039;s President Claudia Sheinbaum speaks during her daily press conference at Palacio Nacional in Mexico City on November 17, 2025. Mexican President Claudia Sheinbaum said on Monday that behind Saturday&#039;s march against her government, in which more than 100 people were injured, were opposition politicians, violent groups and a campaign from abroad. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, urgió este lunes a Estados Unidos a frenar el tráfico ilegal de armas que alimenta a los cárteles mexicanos del narcotráfico, la mayoría de las cuales entran al país por su frontera norte.

La mandataria reiteró que su gobierno colabora con Washington en cuestiones como el intercambio de inteligencia, pero sin aceptar intervenciones militares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que México es el “epicentro de la violencia” narco y ha asegurado que utilizará la fuerza para combatir el narcotráfico donde quiera que se encuentre.

Sheinbaum respondió a una pregunta, durante su conferencia de prensa diaria, sobre esas declaraciones.

Con Estados Unidos “colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero las operaciones en México las realizan las fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las policías estatales y las fiscalías”, dijo.

Podría interesarle: Trump anuncia una nueva “coalición militar” en Latinoamérica contra los carteles

En cambio, añadió, Washington puede ayudar a México a combatir la entrada ilegal de armas al país, 75% de las cuales, sostuvo, proviene de Estados Unidos.

“Si para la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, pues estos grupos no van a tener este tipo de armamento de alto poder para poder realizar sus actividades”, subrayó.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir