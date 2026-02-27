Cae red narcotraficante que usaba a Ecuador como plataforma para enviar cocaína a EE.UU. y Europa

En una operación conjunta en el sur del país, tropas del Gaula Militar Putumayo de la Vigésima Séptima Brigada del Ejército, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, desarticularon una organización narcotraficante de alcance transnacional que utilizaba territorio ecuatoriano como plataforma estratégica para enviar clorhidrato de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

El operativo se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, mediante diligencias judiciales simultáneas en San Miguel y Valle del Guamuez, en Putumayo, así como en Cali. En total fueron capturadas 14 personas por orden judicial, señaladas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Durante los procedimientos fueron incautadas tres armas de fuego calibre 9 milímetros y 130 cartuchos.

Según la investigación, la estructura estaría liderada por alias “Maestre” y “El Viejo”, quienes tendrían más de dos décadas de trayectoria criminal. Las autoridades los señalan de dinamizar la producción y el tráfico de cocaína en Putumayo y Nariño, articulando la salida del estupefaciente por la zona de frontera colombo-ecuatoriana para su posterior envío a mercados internacionales.

Las labores de inteligencia también evidenciaron presuntos nexos con el GAO-r Estructura Comandos de Frontera, en Putumayo, y con el GAO-r Coordinadora Guerrillera del Pacífico, en Nariño, que al parecer brindaban apoyo en transporte, custodia de cargamentos y protección de laboratorios clandestinos y cultivos ilícitos.

Además, la organización habría sostenido disputas con el grupo delincuencial ecuatoriano Los Choneros, confrontaciones que en 2025 dejaron homicidios, secuestros y desplazamientos forzados en la zona limítrofe.

Las autoridades proyectan ahora la afectación directa de sus finanzas mediante medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes y establecimientos comerciales avaluados en más de 24 mil millones de pesos, en lo que consideran uno de los golpes más relevantes contra las economías ilícitas en la frontera con Ecuador.