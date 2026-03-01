Capturado en Norte de Santander hombre solicitado en Estados Unidos por narcotráfico

Norte de Santander.

En un operativo conjunto adelantado en Norte de Santander, autoridades capturaron con fines de extradición a un hombre conocido con el alias de ‘Yuber’, requerido por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico internacional.

La acción se desarrolló el pasado 27 de febrero de 2026 en la calle 27A entre carreras 2 y 3 del barrio La Cordialidad, en el municipio de Los Patios, mediante un trabajo coordinado entre la Policía, la DEA y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información oficial, el capturado es solicitado por autoridades estadounidenses por los presuntos delitos de concierto para distribuir cocaína y conspiración para el tráfico de drogas ilícitas.

Las investigaciones indican que alias ‘Yuber’, al parecer, ejercía control en algunos laboratorios de producción de estupefacientes ubicados en la región del Catatumbo.

Según las autoridades, el hombre presuntamente coordinaba la salida de cargamentos de cocaína hacia mercados internacionales utilizando corredores ilegales a través de la frontera con Venezuela, desde donde la droga era enviada al exterior.

Las pesquisas también señalan que alias ‘Yuber’ tendría vínculos con la estructura criminal conocida como ‘33’ y estaría relacionado con el narcotraficante puertorriqueño alias ‘Bolis’, capturado con fines de extradición el 27 de septiembre de 2025 dentro de investigaciones contra redes transnacionales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Tras la captura, el señalado quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los trámites judiciales y diplomáticos para definir su extradición hacia Estados Unidos, país que lo requiere formalmente por cargos asociados al narcotráfico.