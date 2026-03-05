Regulación de drogas, familia y religión: duro debate entre Juan Carlos Losada y Sara Castellanos

Un fuerte debate protagonizaron los candidatos al Senado, Juan Carlos Losada, actual representante del Partido Liberal, y Sara Castellanos, de Salvación Nacional.

Ambos pasaron por los micrófonos de Caracol Radio, para hablar de sus propuestas, a sólo tres días de las elecciones al Congreso. Hablaron sobre la regulación de las drogas en Colombia y otros temas de derechos y libertades.

De hecho, Losada se fue contra castellanos por la postura que defiende al interior de su partido: “Salvación Nacional está en la extrema punta de la derecha”.

Y Castellanos le respondió: “No, estamos en la extrema coherencia. Defender cosas tan sencillas como la seguridad y la familia tradicional ahora resulta que es extrema derecha. Para mí eso no es extrema derecha, es sentido común”, dijo.

El representante liberal también marcó distancia frente a su visión de familia: “Todos defendemos la familia. Ella defiende una forma de familia. Nosotros, los liberales, defendemos una familia mucho más abierta, una familia donde quepan todos”.

Por su parte, la candidata de Salvación Nacional Aprovechó para cuestionar la postura de Losada sobre regulación de las drogas: “Yo sí me opongo rotundamente, porque hemos visto el daño que se ha hecho. Yo soy madre de cuatro hijos y pienso en los padres de familia que tienen a sus hijos en el colegio y no los quieren exponer a las drogas. Hemos visto cómo se han contaminado los entornos alrededor de los colegios y de los parques”.