Petro interviene en la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena: expone política antidrogas

Colombia tuvo una importante representación durante la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, un espacio clave donde los representantes exponen su política antidrogas ante el mundo.

Este foro internacional lo realizan en Viena, Austria, y sirve como epicentro para consolidar las políticas globales frente a las drogas.

Este lunes, el presidente Gustavo Petro presentó su intervención, en planteó reflexiones sobre los efectos de la prohibición del cannabis y su impacto en países como Colombia, y otros en Latinoamérica.

Dijo que esta prohibición: “implica la creación de la mafia y la violencia”.

Durante su intervención en la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Fentanilo está acabando con las sociedades. Explicó también que hay una diferencia entre cannabis, cocaína y fentanilo, que es clave para entender el tráfico de insumos que ha incrementado en los países del mundo-

Cuestionó nuevamente la descertificación de Estados Unidos a Colombia en materia de drogas: “¿por qué no han descertificado si hemos demostrado resultados”.

¿Qué resultados en materia de drogas expuso el presidente?

Durante su intervención, el mandatario colombiano defendió su política antidrogas, y y defendió su teoría sobre el incremento de las cifras de cultivos de coca en el país, la cual asegura que se debe a fallas metodológicas del estudio de la ONU.

Destacó que, han logrado la incautación de 3300 toneladas de cocaína, tras haber fortalecido la cooperación internacional con más de 75 agencias de inteligencia policial para enfrentar el narcotráfico.

Además, exaltó que 42000 hectáreas de coca se sustituyen voluntariamente en Colombia.