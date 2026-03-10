Gobierno Petro fracasó con el Cauca: pulla de Oviedo a Aida Quilcué, vicepresidenta de Iván Cepeda

Juan Daniel Oviedo, luego de ser una de las grandes revelaciones que dejó la jornada electoral del pasado domingo 08 de marzo, estuvo en la sección Sin Anestesia del programa La Luciérnaga de Caracol Radio.

Allí hizo grandes revelaciones de diferentes temas, entre ellos: El almuerzo con los candidatos que hicieron parte de La Gran Consulta por Colombia, otros candidatos presidenciales y lo que vendrá para él en la política.

Sobre candidata a la vicepresidencia de Iván Cepeda:

Iván Cepeda anunció en sus redes sociales que su candidata a la vicepresidencia es la actual senadora y lideresa indígena Aida Quilcué, sobre cuál es su opinión ante este anuncio, Juan Daniel Oviedo dijo:

“Yo respeto muchísimo a la candidata a la vicepresidencia de Iván Cepeda porque tuve la oportunidad de interactuar con ella en el marco del CRIC en la presentación de los resultados del censo y en la consulta previa del catastro multipropósito. Aquí hay un mensaje nuevamente, el Cauca es fundamental para el futuro del país y con el Cauca fracasó el gobierno Petro porque todo el mundo esperaba que la vicepresidenta Francia Márquez por provenir del departamento del Cauca iba a garantizar acciones efectivas para mejorarle la calidad de vida a la población campesina e indígena del Cauca y eso no pasó”, dijo Oviedo.

Puntualizó que él estuvo en la zona donde fue secuestrada la candidata, pero que la gente dice que tiene todas las oportunidades para vivir del turismo, pero deben hacerlo a punta de informalidad.

En el programa se recordó cuando Paloma Valencia propuso dividir el Cauca entre los indígenas y mestizos.

