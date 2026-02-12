Estructura Dagoberto de las disidencias habría secuestrado a la senadora Aida Quilcué: Fiscalía

Justicia

La Fiscalía General de la Nación reveló que la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc sería la responsable del secuestro de la senadora Aida Quilcué y de su equipo de protección, en la vía que comunica a Inzá con Popayán (Cauca).

A esta conclusión llegó el ente acusador tras evaluar las primeras actividades de policía judicial desarrolladas sobre este caso; no obstante, la investigación continuará.

Igualmente, se conoció que la congresista interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía, por el secuestro del que fue víctima con su esquema de seguridad.

En medio de los actos urgentes desarrollados por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado que asumió la indagación por estos hechos, la senadora Quilcué fue escuchada junto con sus escoltas en una entrevista.

¿Qué pasó?

En entrevista con 6 AM W, la senadora del MAIS habló sobre la estremecedora experiencia que vivió en poder del grupo armado que la retuvo por varias horas.

“Era un grupo armado, nos interceptaron, nos detuvieron, nos bajaron del carro y nos llevaron a un sitio desconocido. Aquí estamos, muy difícil la situación, no solamente conmigo, sino para muchos ciudadanos en el Cauca”, dijo.

Y aunque los hombres armados no se identificaron, Quilcué se mostró convencida de que sus captores hacen parte de las disidencias de las Farc.

“Estoy segura de que sí era un grupo armado de la disidencia por la forma de vestir y por las armas que portaba”, explicó.

Sin embargo, pese a la complicada situación, destacó la rápida reacción de la Guardia Indígena y de la fuerza pública.

¿Fracasó la política de ‘Paz Total’ del Gobierno?

A propósito del tema, la congresista aseguró que “la política de ‘Paz Total’ no es que haya fracasado totalmente” y que “una cosa es la ley y otra es lo que viene construyendo la sociedad civil”.

“En muchas de las audiencias que tuve (como presidenta de la Comisión de Paz del Congreso), la gente ha pedido que se avance en esos diálogos humanitarios, en el desescalamiento de la guerra a través de la inversión social y en otras acciones que hoy se vuelven necesarias”, señaló.

Aun así, reconoció que “se disparó la criminalidad” y que es necesario contener la guerra con inversión social.

La senadora aprovechó para cuestionar el hundimiento de la ley de financiamiento y las recientes decisiones de la Corte Constitucional.

“Estas decisiones deben tomarlas desde las realidades de la región; si no hay inversión, no se va a desescalar la guerra”, sostuvo.

Por último, pidió investigar su secuestro y agradeció las muestras de solidaridad por parte del Gobierno, de la sociedad civil, de los sectores políticos, entre otros.

“Ojalá que la paz que requiere Colombia algún día se siga construyendo con mucha más fuerza”, concluyó.