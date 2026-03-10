Hable con elPrograma

10 mar 2026 Actualizado 15:17

Popayán

12 viviendas afectadas por lluvias y movimientos en masa en Popayán

Organismos de emergencia atendieron la situación evitando una tragedia.

Las inundaciones dejaron varias pérdidas materiales. Crédito: Suministrada.

Richar Vidal

Popayán

Popayán - Cauca

En las últimas horas las intensas lluvias causaron inundaciones y movimientos en masa en zona rural de Popayán, dejando afectadas a por lo menos 12 viviendas. Organismos de socorro y autoridades atienden la emergencia.

Giovany Erazo, coordinador de Manejo de la Oficina de Gestión de Riesgo de Popayán informó que seis viviendas resultaron inundadas en el sector de Los Dos Brazos y seis en Bajo Charco tras desbordamiento de fuentes hídricas.

"La creciente súbita del río Bajo Charco durante la madrugada obligó a evacuar familias hacia la escuela del sector. Organismos de socorro y Bomberos atendieron emergencias", señaló el funcionario.

Además, aseveró que en articulación con las autoridades se atendieron los llamados de auxilio de la comunidad.

"Se hizo seguimiento a las afectaciones y a los daños que se causaron por las fuertes precipitaciones y el incremento de las fuentes hídricas que se desbordaron sobre las vías, generando riesgo para las comunidades".

También los sensores del río Molino marcaron alerta amarilla y naranja por aumento de flujo, pero los niveles disminuyeron rápidamente.

No se reportaron víctimas mortales.

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

