Iván Cepeda ganó en el Cauca; De la Espriella fue segundo en jornada de alta participación

Popayán, Cauca

Con el 100 % de las mesas informadas, el candidato presidencial Iván Cepeda se impuso en el departamento del Cauca con 462.794 votos, equivalentes al 68,33 % del total de los sufragios.

En segundo lugar se ubicó Abelardo de la Espriella con 131.175 votos (19,37 %), mientras que la caucana Paloma Valencia ocupó la tercera posición con 40.343 votos (5,95 %), según el preconteo oficial de la Registraduría Nacional.

En Popayán, la tendencia se mantuvo. Cepeda lideró con 104.468 votos (56,76 %), seguido por De la Espriella con 49.238 votos (26,75 %) y Valencia con 16.694 votos (9,07 %).

La jornada electoral se desarrolló en completa normalidad en los 42 municipios del Cauca, sin alteraciones de orden público, pese a las alertas existentes en varias zonas del departamento.

Desde el Puesto de Mando Unificado Departamental, las autoridades entregaron un balance positivo, destacando que las votaciones transcurrieron de manera libre, ordenada y sin contratiempos.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, resaltó el comportamiento ciudadano y el trabajo articulado de las instituciones. “Fueron unas elecciones totalmente tranquilas en los 42 municipios del departamento”, señaló.

En total, más de 696 mil ciudadanos acudieron a las urnas, lo que representa una participación del 64,76 % del censo electoral, una de las más altas del país.

Durante la jornada fueron instaladas 3.427 mesas en 818 puestos de votación, con el apoyo de más de 16.000 jurados, quienes cumplieron con el proceso de preconteo al cierre de las urnas.

Tras conocerse los resultados, campañas políticas realizaron concentraciones y caravanas en diferentes municipios, especialmente en Popayán, donde simpatizantes de los candidatos se reunieron para seguir el desarrollo de la jornada.

Finalmente, con estos resultados, el país se prepara para la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo 21 de junio.