El Ejército destruyó más de 20 explosivos instalados por las disidencias en El Tambo, Cauca

Estos hechos se suman a la destrucción de más de 300 explosivos ubicados y destruidos por las tropas en los primeros cinco meses del 2026. Crédito: Ejército Nacional.

El Tambo - Cauca

La Tercera División del Ejército Nacional informó que las tropas lograron neutralizar una amenaza terrorista de las disidencias de las Farc en el sur del Cauca, con la ubicación y destrucción de 25 artefactos explosivos que amenazaban la integridad de la población civil.

Los hechos tuvieron lugar en el corregimiento de La Emboscada, zona rural del municipio de El Tambo.

Hasta la zona se desplazaron militares de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 4 que lograron la destrucción controlada de los elementos incluidos un cilindro acondicionado con 40 libras de pentolita que de haber detonado habría causado gran daño varios metros a la redonda.

La Fuerzas Militares resaltaron que detrás de la instalación de los explosivos estaría la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc de alias ‘Mordisco’ que delinquen en esta zona del país.

“Estos elementos serían usados para atentar contra la Fuerza Pública y con ello afectar a la población cerca de la zona”, puntualizó el Ejército Nacional.

Estos hechos se suman a la destrucción de más de 300 explosivos ubicados y destruidos por las tropas en los primeros cinco meses del 2026 en el Cauca.