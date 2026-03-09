Con normalidad en las elecciones, Cauca eligió a sus cuatro representantes a la Cámara

Los Representantes a la Cámara por el Cauca. Crédito: Suministrada.

Popayán - Cauca

Cauca eligió a sus cuatro representantes a la Cámara tras una amplia votación del Pacto Histórico, una votación destacada del Partido Liberal y votos suficientes para la coalición Fuerza Cauca.

Con el boletín número 42 emitido por la Registraduría Nacional con el 99.07 de mesas informadas Jorge Hernán Bastidas repite curul y Luz Miryan Moncayo ocupa una nueva tras más 172 mil votos que sacó el Pacto Histórico que superó las expectativas y resultó como la fuerza política ganadora de las elecciones en el Cauca.

Edgar Gómez del partido liberal obtuvo más de 57 mil votos y por el partido más de 115 mil, ganándole la curul al actual representante César Cristián Gómez.

Vítor Armero, por la Coalición Fuerza Cauca obtuvo más de 23 mil votos, quedándose con la cuarta curul por el Cauca. La coalición obtuvo más de 61 votos.

Los grandes derrotados en las elecciones al congreso de la República en el Cauca fueron los actuales representantes y exalcalde de Popayán César Cristián Gómez por el partido Liberal, y Oscar Rodrigo Campo de Cambio Radical que solo obtuvo un poco más de 14 mil votos.

El total, los votos por partidos y candidatos fueron 410 mil 986, votos en blanco 12 mil 139 para un total de 423 mil 179, más de 15 mil votos nulos, no marcados 12 mil 082, para un gran total de votaciones de Cámara de Representantes en Cauca 450 mil 914 votos.