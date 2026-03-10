Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 mar 2026 Actualizado 13:48

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Popayán

La Policía desarticuló en Popayán una peligrosa red delincuencial conocida como “Los Pandora”

10 personas fueron capturadas señaladas de dinamizar el microtráfico y otras actividades delictivas en varios barrios de la capital caucana.

Entre los 10 capturados se acumulan más de 45 anotaciones judiciales por delitos como tráfico de drogas. Crédito: Policía Nacional.

Entre los 10 capturados se acumulan más de 45 anotaciones judiciales por delitos como tráfico de drogas. Crédito: Policía Nacional.

Richar Vidal

Popayán

Popayán - Cauca

La Policía desarticuló en Popayán una peligrosa red delincuencial conocida como “Los Pandora”, señalada de dinamizar el microtráfico y otras actividades delictivas en varios barrios de la capital caucana.

10 presuntos integrantes de esta estructura delincuencial fueron capturados en una operación adelantada por la Sijín, el CTI y el Gaula Militar.

Nueve de las detenciones se realizaron en los barrios Alfonso López y Los Sauces de Popayán y una en la ciudad de Medellín.

Más información

Entre los capturados están alias “Quira” y “Meneses”, señalados como presuntos cabecillas de esta red dedicada al microtráfico en barrios y sectores turísticos de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, entre los 10 capturados se acumulan más de 45 anotaciones judiciales por delitos como tráfico de drogas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

En los operativos fueron incautadas varias dosis de marihuana listas para ser comercializadas en la ciudad.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir