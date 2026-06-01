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01 jun 2026 Actualizado 14:43

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Popayán

Popayán entre las ciudades con capturados por delitos electorales

Cinco ciudadanos resultaron detenidos en flagrancia presuntamente implicados con práctica de corrupción al sufragante.

Capturados en Popayán. Crédito: Fiscalía General de la Nación.

Capturados en Popayán. Crédito: Fiscalía General de la Nación.

Capturados en Popayán. Crédito: Fiscalía General de la Nación.

Richar Vidal

Popayán
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Popayán - Cauca

La Fiscalía General de la Nación reportó que la capital del Cauca fue una de las localidades implicadas en el registro de delitos electorales en las recientes elecciones presidenciales con la captura de cinco personas.

Los hechos tuvieron lugar el barrio El Uvo al norte de Popayán, donde resultaron detenidas cuatro mujeres y un hombre quienes estarían presuntamente implicados el delito de corrupción al sufragante.

La directora especializada contra la corrupción de la Fiscalía, Madeleyne Pérez explicó que, “de acuerdo con los elementos materiales recopilados estarían verificando certificados electorales de ciudadano que habrían votado por una determinada colectividad política e incorporado sus datos en un listado”.

El ente investigador resaltó que continúan activos los protocolos de la Dirección Especializada contra la Corrupción en la fase post-electoral, con el objetivo de verificar posibles delitos electorales en las distintas localidades de Popayán y el Cauca.

Richar Vidal

Richar Vidal

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Cauca. Desde 2014 ha desarrollado experiencia...

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