Popayán entre las ciudades con capturados por delitos electorales

Popayán - Cauca

La Fiscalía General de la Nación reportó que la capital del Cauca fue una de las localidades implicadas en el registro de delitos electorales en las recientes elecciones presidenciales con la captura de cinco personas.

Los hechos tuvieron lugar el barrio El Uvo al norte de Popayán, donde resultaron detenidas cuatro mujeres y un hombre quienes estarían presuntamente implicados el delito de corrupción al sufragante.

La directora especializada contra la corrupción de la Fiscalía, Madeleyne Pérez explicó que, “de acuerdo con los elementos materiales recopilados estarían verificando certificados electorales de ciudadano que habrían votado por una determinada colectividad política e incorporado sus datos en un listado”.

El ente investigador resaltó que continúan activos los protocolos de la Dirección Especializada contra la Corrupción en la fase post-electoral, con el objetivo de verificar posibles delitos electorales en las distintas localidades de Popayán y el Cauca.