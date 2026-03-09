Más de 4.400 uniformados en los puestos de votación. Crédito: Policía Nacional.

Popayán - Cauca

La Policía Nacional entregó un balance positivo de la jornada electoral en el Cauca, que transcurrió con total normalidad en los 42 municipios. Anunció que se desplegará la misma capacidad operativa en las elecciones presidenciales.

El brigadier general Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Carabineros reportó despliegue de más de 4.400 uniformados en los puestos de votación.

Hasta las 4 de la tarde se registraron tres capturas, incautación de un arma y 24 comparendos se impusieron por comportamientos a la convivencia y seguridad ciudadana.

El oficial destacó que los caucanos acudieron a las urnas en total tranquilidad.

“El balance es muy positivo, estuvimos garantizando la seguridad desde el año pasado a través del Plan Democracia, Voto Seguro 2026, donde todas las capacidades de la institución fueron dejadas a disposición de la jornada electoral. El Cauca tuvo un fortalecimiento del pie de fuerza importante en articulación con las Fuerzas Militares”, dijo el oficial.

En la jornada solo se presentaron fallas aisladas de energía en Miranda e Inzá, solucionadas rápidamente.

La Policía Nacional puntualizó que garantizará el mismo despliegue operativo para las elecciones presidenciales en el territorio caucano.