Un deslizamiento de tierra afecta tres casas en Andes; una quedó destruida

Andes- Antioquia

Las autoridades del municipio de Andes, en el suroeste de Antioquia, atendieron una emergencia ocasionada por las fuertes y constantes lluvias del fin de semana. Por fortuna, los bomberos no reportaron personas lesionadas, pero sí daños materiales.

El Capitán Gonzalo Correa, comandante de bomberos de la municipalidad, explicó que en compañía de la Secretaría de Planeación visitaron la zona afectada ubicada en la vereda San Peruchito, corregimiento de La Chaparrala, y evaluaron el lugar donde pudieron evidenciar que el deslizamiento de tierra afecta tres viviendas cuyas familias tuvieron que ser evacuadas.

“Las causas del deslizamiento fueron las intensas precipitaciones, las cuales sobresaturaron el terreno de agua. Fueron tres viviendas afectadas, una de ellas totalmente destruida, dos semidestruidas, un beneficiario de café, la afectación de dos motocicletas, la pérdida de los enseres de todas las viviendas”, reportó el socorrista.

El Consejo Municipal del Riesgo está analizando la actual situación de los afectados para entregar las ayudas correspondientes ante la calamidad que están padeciendo.