Declaran Calamidad Pública en Nariño ante la magnitud de afectaciones por las lluvias

Pasto - Nariño

El gobierno departamental de Nariño declaró en las últimas horas la Calamidad Pública para atender a los municipios afectados por las lluvias de esta temporada. La medida se justifica en la emergencia que desborda la capacidad de atención a nivel local y la necesidad de atender de manera inmediata a las familias damnificadas, así como recuperar la infraestructura que se ha visto comprometida.

El más reciente reporte de la Dirección Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres. DAGRD da cuenta de las consecuencias que ha dejado el fenómeno.

• 10 personas fallecidas

• 14.910 damnificados (3.623 familias)

• 293 viviendas destruidas o inhabitables

• 50 puntos críticos viales intervenidos de manera prioritaria

• 4 centros hospitalarios afectados

• 53 instituciones educativas con daños

• 19 acueductos impactados

En total son 49 eventos asociados al fenómeno invernal, entre ellos 33 movimientos en masa, 8 inundaciones y 6 avenidas torrenciales, afectando gravemente la movilidad, la infraestructura social y los servicios básicos en amplias zonas del territorio.

Con la figura de Calamidad Pública departamental se busca agilizar procesos de contratación, movilizar recursos extraordinarios y escalar la atención de la emergencia a instancias nacionales e internacionales, según Gabriel Ocaña, director de la DAGRD.

El funcionario agregó que la situación ya superó la capacidad ordinaria de respuesta. “Esta declaratoria nos permite actuar con mayor rapidez, movilizar recursos y elevar la emergencia a nivel nacional e incluso internacional para proteger la vida y restablecer los servicios básicos”. Anotó

¿Cuáles son los municipios de mayor afectación?

Entre los territorios más impactados se encuentran Santa Bárbara de Iscuandé, Roberto Payán, Olaya Herrera, La Tola, Samaniego, El Peñol, San Lorenzo, Ipiales, Mallama, Ricaurte, Ancuya, San Bernardo, Belén, La Unión, Albán, Ospina y Policarpa.

Adicionalmente, nueve municipios ya habían declarado calamidad por cuenta de las lluvias: La Florida, Santacruz, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera, La Cruz, Samaniego, San Lorenzo, El Peñol y Mallama.

¿Cuáles son las vías e infraestructura afectadas?

La temporada invernal ha generado pérdidas de banca, colapsos parciales y afectaciones en puentes estratégicos como Sánchez (Policarpa), La Vega (La Cruz) y Janacatú (El Tablón de Gómez), comprometiendo corredores fundamentales para la conectividad regional, el abastecimiento de alimentos y la movilidad de comunidades rurales.

El sector salud también enfrenta consecuencias severas. El centro de salud del sector La Oscurana, en Mallama, fue destruido por un movimiento en masa, mientras que en Santa Bárbara de Iscuandé se reportan daños estructurales y afectaciones en la dotación hospitalaria.

“Nariño se acoge a la declaratoria de alerta roja hospitalaria nacional. Estamos articulando acciones para prevenir brotes de enfermedades asociadas a la temporada invernal y garantizar atención integral a las familias afectadas”, explicó Wilson Larrañaga, profesional especializado del Instituto Departamental de Salud de Nariño.

De acuerdo con el IDEAM, las precipitaciones registradas obedecen a un Frente Frío atípico para esta época del año y podrían coincidir con la temporada históricamente más lluviosa en marzo y abril, lo que incrementa el riesgo de nuevas emergencias si no se adoptan medidas preventivas de forma inmediata.

La declaratoria de Calamidad Pública activa un Plan de Acción Específico con líneas claras de intervención, responsables institucionales y fuentes de financiación para atender de manera prioritaria los sectores de vivienda, vías, agua potable, salud y educación, además de facilitar la cooperación técnica y financiera nacional e internacional.