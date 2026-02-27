Al menos 25 predios estarían afectados por lluvias en zona rural de Jamundí

Las fuertes lluvias de los últimos días, que han incrementado el nivel del río Cauca a su paso por el Valle del Cauca, también han dejado afectaciones en el municipio de Jamundí, especialmente en el corregimiento de Villa Paz, donde varias fincas se han inundado debido a la creciente súbita de las últimas horas. Según las autoridades, serían al menos 25 predios de diferentes extensiones los afectados.

El coordinador de Gestión del Riesgo de Jamundí, José Luis Biscué, indicó que se adelanta un censo más detallado para determinar los daños y las ayudas necesarias para los habitantes de la zona rural, tanto en la parte alta como en la zona plana.

Una de las inspecciones se realizó en el paso de La Bolsa, donde se pudo identificar el alto nivel del río que afecta varias veredas. “vemos que el río Cauca lleva gran cantidad de agua afectando varias veredas que se encuentran río abajo, afectando también las vías terciarias y afectando la sacada de cultivos de los campesinos hacia la comunidad. Estamos evaluando la afectación y tomando el censo de las diferentes fincas aledañas a los ríos donde hace afectadas”, puntualizó el funcionario.

Los campesinos de la zona han perdido cosechas de arroz, plátano, yuca y cacao debido a las inundaciones.

Por el momento, se mantiene el monitoreo por parte del personal de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro, quienes advierten a la comunidad sobre el comportamiento de ríos y quebradas que atraviesan Jamundí. Igualmente, el monitoreo se extiende hacia la zona rural de la parte alta.