Lucho Velasco sobre Petro en película de Padilla: “Ni siquiera es un cameo, es un extra 200”

En entrevista con La Luciérnaga de Caracol Radio, el actor colombiano Luis ‘Lucho’ Velasco abordó la polémica generada por la participación del presidente Gustavo Petro en la película sobre el almirante Padilla, una producción que busca resaltar la figura de este héroe nacional. Velasco, quien también forma parte del elenco, defendió la calidad de la cinta y explicó los detalles detrás de la aparición del mandatario, desmintiendo las acusaciones de uso político.

Velasco inició destacando la importancia de la película para el cine colombiano. “Todo esto es free press para la película. “Hablen mal o hablen bien de la película, le va a dar curiosidad a la gente de ir a verla, por supuesto”, afirmó, sugiriendo que la controversia podría afectar la taquilla.

El actor se refirió a las críticas de algunos sindicatos de actores de Colombia, quienes cuestionaron la falta de oportunidades para talentos locales en una producción de esta envergadura , a pesar de contar con financiación estatal. Velasco explicó que hubo un casting abierto y que muchos actores colombianos participaron. “En el caso de Cuba Gooding Jr., indiscutiblemente es una figura que tiene un Óscar encima, es una figura central al ser el protagonista de la película que nos va a abrir puertas a nivel internacional. En todas las películas tiene que haber un cartel importante para poder que tenga la trascendencia que tiene una película de esta calidad", argumentó, justificando la inclusión de actores internacionales.

La participación del presidente Petro en ‘Padilla’: “no habla, hace una pasada”

La pregunta central de la entrevista giró en torno a la necesidad de la aparición del presidente Petro en la película. Velasco fue enfático al aclarar que la participación del mandatario fue muy “casual” y no “premeditada”. Explicó que la película cuenta con patrocinio de fondos gubernamentales destinados a este tipo de producciones, y que el presidente, junto con otras personas del gobierno, estaba presente en el set.

“Se dio la casualidad de que él participara en un cameo, pero realmente ni siquiera es un cameo, es un extra 200 en la película, no habla, hace una pasada y donde lo vemos”, detalló. Aclaró que Petro se vistió con el personaje, sostuvo la claqueta (herramienta para marcar escenas en postproducción) y pronunció unas frases de inauguración de la película.

“En ningún momento hizo ningún personaje, ni siquiera no lo consiguieron ni siquiera un cameo, es el extra 200 de la película”, reiteró.

Velasco también abordó la calidad de la producción, destacando que, a pesar de un presupuesto de más de 15.000 millones de pesos (4 millones de dólares), la mitad aportada por el gobierno colombiano a través de RTVC, la película ha logrado un alto nivel de producción. “Estas películas, por lo regular, si esta película se hubiera producido en Estados Unidos, seguramente no hubiera costado 4 millones de dólares, sino 50”, señaló. Atribuyó este logro a la Armada Nacional.

Noticia en desarrollo

