No fue un capricho presidencial: Hollman Morris sobre Petro en película de el almirante Padilla

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hollman Morris confirmó la aparición de Petro en la película sobre el almirante Padilla

Hollman Morris, gerente de RTVC, pasó por los micrófonos de 6AMW y entregó detalles de la película sobre el almirante Padilla, en la que según confirmó, aparece el presidente Gustavo Petro.

“Petro no alcanza a hacer un papel, hace la figura del cameo (un extra)”, contó.

Además, aprovechó para aclarar que a quienes se les ocurrió la idea de que el mandatario colombiano saliera en algunas escenas como un extra es a la ministra Carina Murcia y a mí.

“Nos tocó rogarle mucho y convencerlo para que apareciera en la película”, afirmó.

Según señaló, el jefe de Estado aparece en un baile al lado de Cuba Jr.

Por otro lado, enfatizó en que no se tomaron 4 millones de dólares de recursos públicos, de los impuestos, para la producción de esta película. “Eso es falso”, dijo.

“Recuro público, impuesto de los colombianos, un poco más de 1 millón de dólares. RTVC, el MinTic ponen el 51% de esa producción y la productora Valencia Producciones ponen el 49%”, detalló.

Y explicó que: “No estamos hablando de caprichos presidenciales. La película hace parte de la Ley 2334 del 3 de octubre del 2023″.